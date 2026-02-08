Σε ποιους κλάδους και πότε επεκτείνεται το ψηφιακό πελατολόγιο

Σε ποιους κλάδους και πότε επεκτείνεται το ψηφιακό πελατολόγιο
08 Φεβ. 2026 15:20
Θέμα χρόνου είναι η επέκταση της εφαρμογής του Ψηφιακού Πελατολογίου σε νέους κλάδους μετά το Πάσχα, αλλά και την κάλυψη ακόμη μεγαλύτερου αριθμού επαγγελματιών εντός του 2026, δρομολογεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ήδη, το μέτρο που υποχρεώνει τους επιχειρηματίες να τηρούν ηλεκτρονικό βιβλίο, στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των πελατών που προσέρχονται στις εγκαταστάσεις τους διαβιβάζοντάς τα άμεσα στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, εφαρμόζεται υποχρεωτικά από την 1η Ιουλίου στον κλάδο του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι πρώτοι κλάδοι που θα ενταχθούν είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια), τα κτήματα γάμων και δεξιώσεων, οι επιχειρήσεις φωτισμού και ήχου, καθώς και οι εταιρείες catering, προκειμένου οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να προλάβουν τη θερινή τουριστική σεζόν, που ξεκινάει μετά το Πάσχα.

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο αποτελεί ένα από τα βασικά “όπλα” που έχει επιστρατεύσει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία κάθε πελάτη πριν από την παροχή της υπηρεσίας. Τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ και διασταυρώνονται με τις αποδείξεις ή τα τιμολόγια που εκδίδονται.

Στόχος του συστήματος είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής μέσω της άμεσης σύνδεσης του πελάτη με το παραστατικό που πρέπει να εκδοθεί. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι πελάτης βρίσκεται στον χώρο της επιχείρησης χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώρισή του στο Ψηφιακό Πελατολόγιο, ο επαγγελματίας βρίσκεται αντιμέτωπος με πρόστιμα, ενώ το περιστατικό μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την έναρξη φορολογικού ελέγχου.

Παράλληλα, καθώς τα στοιχεία των πελατών διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, οι φορολογικές υπηρεσίες μπορούν να παρακολουθούν τη δραστηριότητα κάθε επιχείρησης και να εντοπίζουν ύποπτες αυξομειώσεις στη ροή πελατών. Ταυτοχρονα συσχετίζεται ο αριθμός των πελατών που καταχωρίζονται στο Ψηφιακό Πελατολόγιο με τις αποδείξεις που διαβιβάζονται στο myDATA για τις ίδιες συναλλαγές.

