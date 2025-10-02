Σε πτωτική τροχιά τα επιτόκια, τι σημαίνει αυτό για καταθέσεις και δάνεια

Σε πτωτική τροχιά παραμένουν τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων αλλά η πτωτική τάση παρουσιάζει πλέον σημεία τερματισμού με τις μειώσεις να είναι πλέον οριακές όπως μετρήθηκε και τους τρεις θερινούς μήνες.

Οι καταθέσεις αποφέρουν λιγότερα και τα δάνεια είναι φθηνά ειδικά για τις επιχειρήσεις. Τα νοικοκυριά αντίθετα, διαπιστώνουν ότι τα επιτόκια δανεισμού για στα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια δεν υποχωρούν άλλο.

Η αιτία είναι ασφαλώς η πολιτική της ΕΚΤ που διατηρεί σταθερά τα επιτόκια της ΕΚΤ και δεν δημιουργεί προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Η πιθανότητα να έφθασε η ΕΚΤ στον τελικό στόχο της για τα επιτόκια παραμένει ισχυρή.

Αυτή η προοπτική περνάει και στο euribor τριμήνου που είναι η βάση επί του οποίου δίνονται σχεδόν όλα τα δάνεια με κυμαινόμενα επιτόκια στην Ελλάδα. Το euribor σημείωσε χαμηλό 30 μηνών στις 27 Ιουλίου στα 1,937% και ήδη από τον Ιούνιο κινήθηκε μεταξύ του σημείου αυτού και του 2,07%. Πάντως τον Αύγουστο το μέσο επιτόκιο euribor, ήταν υψηλότερα από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο (και το ίδιο συνέβη το Σεπτέμβριο).

Ως εκ τούτου, οι μειώσεις δεν πέρασαν σε όλες τις κατηγορίες δανείων τον Αύγουστο και στα επιχειρηματικά δάνεια που παρατηρήθηκαν ήταν οριακές. Αντίθετα στις καταθέσεις οι μειώσεις ήταν μικρές μεν, αλλά γενικευμένες.

Στα δάνεια η μεγαλύτερη μέση μείωση παρατηρήθηκε στα επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο. Για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στα 3,71%.

Για ποσά μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε λιγότερο, μόλις 5 μονάδες στα 4,21%.

Για δάνεια άνω του ενός εκατ. ευρώ, η μείωση ήταν 9 μονάδες βάσης στα 3,62% από 3,71%.

Αντίθετα, στα δάνεια τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο για ΜμΕ το μέσο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στα 4,11%.

Στα επιχειρηματικά δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια το μέσο επιτόκιο μειώθηκε κατά 2 μονάδες στο 4,50% και στα αντίστοιχα επαγγελματικά δάνεια (πιστώσεις) παρέμεινε σταθερό στα 6,87%.

Σταθερά σχεδόν έμειναν και τα επιτόκια για πιστωτικές κάρτες με οριακή άνοδο μίας μονάδας στα 14,66%.

Όμως τα μέσα επιτόκια δανείων στα νοικοκυριά αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 31 μονάδες βάσης στα καταναλωτικά συγκεκριμένης διάρκειας που έφθασαν τα 11,47.

Το ίδιο συνέβη και στα στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο που το μέσο επιτόκιο διαμορφώθηκε στα 3,55% από 3,26% με άνοδο δηλαδή 19 μονάδων βάσης.

Στις καταθέσεις τον Αύγουστο, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης, στο 0,31%.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 0,10%.

