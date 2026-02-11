Σε «Red Code» Αχαΐα και Ηλεία: Αυξημένη επιφυλακή για πλημμυρικά φαινόμενα λόγω κακοκαιρίας

Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής τίθενται από σήμερα οι περιφερειακές ενότητες Αχαΐας και Ηλείας, καθώς ενεργοποιείται κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» λόγω αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Το μέτρο θα ισχύσει έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, με στόχο την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από την επιδείνωση του καιρού.

Η ενεργοποίηση αποφασίστηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, το οποίο προειδοποιεί για διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ενισχυμένους ανέμους. Στο πλαίσιο αυτό, δήμοι και περιφέρεια καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Παράλληλα, έχει τεθεί σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση πλημμυρών, ενώ οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για άμεση επέμβαση, εφόσον απαιτηθεί. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ζητώντας ενισχυμένη επιτήρηση και προληπτικές ενέργειες.

Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο, να ελέγξουν υδρορροές και αποχετεύσεις, να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και πλημμυρισμένους δρόμους και να περιορίσουν υπαίθριες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια έντονων φαινομένων. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και σε περιπτώσεις κεραυνικής δραστηριότητας, τόσο σε κατοικίες όσο και σε εξωτερικούς χώρους ή κατά την οδήγηση.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές θα επηρεάσουν τη χώρα. Η πρώτη εκδηλώνεται από το βράδυ της Τετάρτης έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης και η δεύτερη από το απόγευμα της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής, με κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, ιδιαίτερα στη δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Οι αρμόδιες αρχές τονίζουν ότι η έγκαιρη ενημέρωση και η τήρηση βασικών μέτρων αυτοπροστασίας αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό των κινδύνων και των επιπτώσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

