Σε συλλόγους και φορείς της πόλης ο Δήμαρχος Πατρέων και η Δημοτική Αρχή για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης και μέλη της Δημοτικής Αρχής, παραβρέθηκαν σε εκδηλώσεις κοπής πρωτοχρονιάτικων πιτών Συλλόγων της περιοχής και αντάλλαξαν μαζί τους, ευχές για καλή, ειρηνική και δημιουργική χρονιά!

– Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο Αντιδήμαρχος Τάκης Πετρόπουλος και ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Ασπράγκαθος, παραβρέθηκαν χθες (Κυριακή 18 Ιανουαρίου) στην εκδήλωση του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Παραλίας Προαστείου Πατρών, «Η Δροσιά». Στον Δήμαρχο απονεμήθηκε από τον Σύλλογο τιμητική πλακέτα για «το ενδιαφέρον, την συμπαράσταση και την συνδρομή του Δήμου Πατρέων, στα θέματα εξωραϊσμού, πολιτισμού και αναβάθμισης της περιοχής».

– Οι Αντιδήμαρχοι Κατερίνα Σίμου και Αποστόλης Αγγελής, με την δημοτική σύμβουλο Αθηνά Καλλιμάνη – Γεωργιτσοπούλου και την πρόεδρο της Α/Θμιας Σχολικής Επιτροπής, Ρένα Σκαρλάτου, παραβρέθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου, στην εκδήλωση κοπής της πίτας, του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

– Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και η Αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη παραβρέθηκαν την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρας.

– Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Χρήστος Κορδάς, παραβρέθηκε στην εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Παραλίας Προαστίου και Πλατανόδασους «Η Δράση», που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής.

– Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Πετρόπουλος, παραβρέθηκε χθες στην εκδήλωση του ΟΠΑΘΑ, όπου εκτός από την πρωτοχρονιάτικη πίτα, τιμήθηκαν αθλητές του Συλλόγου.

Επίσης ο Αντιδήμαρχος παραβρέθηκε χθες το απόγευμα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου, όπου πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών.

– Η Αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη, παραβρέθηκε χθες το πρωί, στην εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών.

– Ο Αντιδήμαρχος Αποστόλης Αγγελής, παραβρέθηκε χθες, στην εκδήλωση κοπής της πίτας, του Αχαϊκού Εργαστήριου Πολιτισμού και Παράδοσης, που πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο Πολιτισμού της Ιχθυόσκαλας.

– Οι Αντιδήμαρχοι Αναστασία Τογιοπούλου και Παναγιώτης Μελάς, παραβρέθηκαν χθες στην εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρυσταλόβρυσης, «Η Πρόοδος».

– Η Αντιδήμαρχος Κατερίνα Σίμου παραβρέθηκε στην εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αραχωβιτίκων που πραγματοποιήθηκε από κοινού με την Κοινότητα Αραχωβιτίκων, τον Σύλλογο Αλιέων Αραχωβιτίκων και τον Αθλητικό Σύλλογο Μπάσκετ «Αίαντας», στην αίθουσα του Συλλόγου «Ιωάννα Βαρή».

– Η Αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη και η δημοτική σύμβουλος Αθηνά Καλλιμάνη – Γεωργιτσοπούλου, παραβρέθηκαν χθες το απόγευμα στην εκδήλωση της Πολυφωνικής Πατρών, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

