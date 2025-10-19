Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία, οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η Χαμάς σχεδιάζει επίθεση κατά αμάχων

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία στη Γάζα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν τους εγγυητές της συμφωνίας εκεχειρίας για τη Λωρίδα της Γάζας σχετικά με αξιόπιστες αναφορές που υποδεικνύουν μια επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς, εναντίον των πολιτών της Γάζας.

Η σχεδιαζόμενη επίθεση κατά των Παλαιστινίων πολιτών συνιστά άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας και θα θέσει σε κίνδυνο την σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέσω των μεσολαβητικών προσπαθειών. Οι εγγυητές απαιτούν από τη Χαμάς να τηρήσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, αναφέρει σε ανακοίνωση του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Εφόσον η Χαμάς προχωρήσει σε αυτήν την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία των πολιτών της Γάζας και την διατήρηση της ακεραιότητας της εκεχειρίας, προειδοποιεί το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπόλοιποι εγγυητές παραμένουν αταλάντευτοι στη δέσμευσή τους για την ασφάλεια των πολιτών, την διατήρηση της ηρεμίας στην περιοχή και την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας για τον λαό της Γάζας και της ευρύτερης περιοχής», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πριν την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών είχε προηγηθεί ευθεία απειλή κατά της Χαμάς από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου είχε γράψει πως «αν συνεχίσουν να σκοτώνουν κόσμο» στη Γάζα, τότε «δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να μπούμε και να τους σκοτώσουμε».

Λίγη ώρα μετά τη μακρά συνομιλία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί σε περιστατικά δολοφονιών Παλαιστινίων από μέλη της Χαμάς.

«Αν η Χαμάς συνεχίζει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, κάτι που δεν ήταν στη Συμφωνία, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να μπούμε και να τους σκοτώσουμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», είχε γράψει.

Πρόκειται για ανθρώπους που ανήκουν σε ένοπλες δυνάμεις για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι εξοπλίζονταν και επηρεάζονταν από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Τις τελευταίες ημέρες είναι πολλά τα περιστατικά -που μάλιστα έχουν καταγραφεί και σε βίντεο που διακινούνται στο Διαδίκτυο- εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες.

