Σε θετικό κλίμα οι πρώτες επαφές Χαμάς – μεσολαβητών για τη Γάζα, αισιοδοξία Τραμπ

Σε θετική ατμόσφαιρα ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των έμμεσων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές από Αίγυπτο, Κατάρ και Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων, την ανταλλαγή κρατουμένων και τη λήξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Οι συνομιλίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα στο Σαρμ ελ Σέιχ, παρουσία της ισραηλινής αντιπροσωπείας, και θα συνεχιστούν σήμερα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Qahera News, που διατηρεί στενούς δεσμούς με τις αιγυπτιακές αρχές, μετέδωσε ότι οι συνομιλίες έγιναν σε καλό κλίμα συνεργασίας, ενώ ήδη προετοιμάζονται μηχανισμοί για την υλοποίηση μιας πιθανής συμφωνίας ανταλλαγής.

Οι διαπραγματεύσεις βασίζονται σε σχέδιο 20 σημείων που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί «πολύ σημαντικά ζητήματα» και εξέφρασε βεβαιότητα πως θα επιτευχθεί συμφωνία για τη Γάζα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο αμερικανός πρόεδρος είπε σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου: «Θεωρώ πως πάμε πολύ καλά. Θεωρώ ότι η Χαμάς συμφωνεί σε ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά».

Σύμφωνα με το σχέδιο, προβλέπεται κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των ομήρων εντός 72 ωρών, σταδιακή απόσυρση του ισραηλινού στρατού και αφοπλισμός της Χαμάς. Το παλαιστινιακό κίνημα, ωστόσο, έχει δηλώσει πως δέχεται την απελευθέρωση όλων των ομήρων με αντάλλαγμα τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ, χωρίς όμως να αναφέρεται στο ζήτημα του αφοπλισμού.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στηρίζει το αμερικανικό σχέδιο, αλλά επιμένει ότι ο στρατός θα διατηρήσει παρουσία στη μεγαλύτερη έκταση της Λωρίδας της Γάζας και ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς αποτελεί απαράβατο όρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



