Σε θετικό πρόσημο άνοιξε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου

Στα πρώτα λεπτά ο τραπεζικός δείκτης κινείται στις 2.299 μονάδες με +0,6%, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύεται κατά 0,44% στις 5.058 μονάδες

21 Οκτ. 2025 11:29
Pelop News

Σε θετικό έδαφος κινείται για δεύτερη συνεδρίαση δείχνει η αγορά της Αθήνας, με τους αγοραστές να έχουν σαφές προβάδισμα αλλά τον ΓΔ να επιβαρύνεται από την Coca Cola.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 2.003,8 μονάδες με +0,4% και τον τζίρο στα 22 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν διακινηθεί 3 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης κινείται στις 2.299 μονάδες με +0,6%, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύεται κατά 0,44% στις 5.058 μον., όπως και ο FTSEM της μεσαίας στις 2.777 μον. με +0,47%.

Η Λεωφόρος Αθηνών έδειξε χτες να κάνει μια σταθεροποιητική συνεδρίαση μετά από το πενθήμερο πτωτικό σερί, με τους αγοραστές να διατηρούν σταθερά τα ηνία αν και το κλείσιμο βρήκε τον ΓΔ με μικρά μόνο κέρδη 0,44%. Μια αρχική κίνηση έως τις 2.023 μονάδες έδειξε να μην βρίσκει πρόθυμους για ανάλογη συνέχεια, αλλά σε κάθε περίπτωση οι ενδείξεις ήταν ενθαρρυντικές, με τις ανοδικές μετοχές να είναι υπερδιπλάσιες των πτωτικών (96/41) και ορισμένες ισχυρές επιδόσεις από blue chips (Τιτάν, ΕΤΕ).

Σε πρώτη φάση σήμερα διαφαίνεται μία διάθεση να δοθεί συνέχεια στην ανοδική αντίδραση, αν και η Coca – Cola HCB δείχνει να προβληματίζει ξανά μετά την ανακοίνωση των μεγεθών της το πρωί, όπως είχε γίνει και στο περασμένο τρίμηνο, παρότι έκανε γνωστό επίσης το mega deal 2,6 δισ. δολ. για την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa.

 

 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
