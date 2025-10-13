Σε θετικό πρόσημο «άνοιξε» η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου

Η αποκλιμάκωση  πολεμικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα λειτουργούν «πυροσβεστικά» όσον αφορά τη διάθεση των επενδυτών.

13 Οκτ. 2025 11:32
Pelop News

Σε θετικό πρόσημο άνοιξε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, διατηρώντας το σε τροχιά ανόδου για πέμπτη συνεχόμενη μέρα. Με αυτό τον τρόπο κλείνει περαιτέρω η «ψαλίδα» από τις φετινές κορυφές. Ξεχωρίζουν ο ΟΠΑΠ και η Eurobank με κέρδη +2% και +1%, αντίστοιχα, οδεύοντας αμφότερες σε νέα πολυετή ρεκόρ στον απόηχο των συμφωνιών που ανακοίνωσαν πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (13/10), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,26% και διαπραγματεύεται στις 2.115,64 μονάδες. Στις 12 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με το υψηλό ημέρας τις 2.116,75 μονάδες και το χαμηλό ημέρας τις 2.104,67 μονάδες. Οι αναταράξεις στη Wall Street λόγω των νέων εξελίξεων στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας έχουν ταρακουνήσει και τις υπόλοιπες αγορές, ενώ η αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα λειτουργούν «πυροσβεστικά» όσον αφορά τη διάθεση των επενδυτών.

Κέρδη άνω του +2% σημειώνει ο ΟΠΑΠ, κινούμενος σε επίπεδα άνω των 20,5 ευρώ, πλησιάζοντας το υψηλό έτους των 20,66 ευρώ μετά το deal «μαμούθ» με την Allwyn. Τα αμέσως επόμενα υψηλότερα επίπεδα εντοπίζονται 16 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στον Ιούνιο του 2009. Άνοδο +1% καταγράφει η Eurobank στον απόηχο της συμφωνίας με την Eurolife, διαπραγματευόμενη πάνω από τα 3,7 ευρώ σε νέο υψηλό 10ετίας (Νοέμβριος 2015).

Πάνω από τις 2.100 μονάδες επέστρεψε η Λεωφόρος Αθηνών την προηγούμενη εβδομάδα, για πρώτη φορά από το τέλος του περασμένου Αυγούστου. Ο Γενικός Δείκτης προέρχεται από 4ήμερο θετικό σερί και τρεις συνεχόμενες εβδομαδιαίες ανόδους, με τα κέρδη εντός του Οκτωβρίου να αγγίζουν το +3,7%. Η φετινή απόδοση ξεπερνά το +43%, ενώ με βάση το κλείσιμο της Παρασκευής (10/10) ο ΓΔ απέχει λιγότερο από -1% από το υψηλό έτους των 2.126 μονάδων. Πρωταγωνιστικό ρόλο συνεχίζουν να έχουν οι τράπεζες, παραμένοντας στο «άρμα» της ανόδου με την διεύρυνση των υψηλών 10ετίας. Σε +91,6% ανέρχεται η απόδοση του κλαδικού δείκτη μέσα στο 2025.

 
