Το ελληνικό χρηματιστήριο γύρισε σε αρνητικό έδαφος μετά το διήμερο ανοδικό σερί, με τις τράπεζες να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις, ενώ η νέα έξαρση της κρίσης στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει το κλίμα στις διεθνείς αγορές και ενισχύει τους φόβους για νέο ενεργειακό σοκ.

Σε τροχιά διόρθωσης το Χρηματιστήριο Αθηνών με ισχυρή πτώση στις τράπεζες
12 Μαρ. 2026 16:12
Pelop News

Σε τροχιά ισχυρής πτώσης επέστρεψε το Χρηματιστήριο Αθηνών στη συνεδρίαση της Πέμπτης 12 Μαρτίου, με τους επενδυτές να κινούνται εκ νέου επιφυλακτικά μέσα σε κλίμα αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας. Έπειτα από το διήμερο ανοδικό σερί, η αγορά βρέθηκε και πάλι υπό πίεση, με τον τραπεζικό κλάδο να λειτουργεί ως βασικό βαρίδι στη σημερινή υποχώρηση.

Ο Γενικός Δείκτης κατέγραφε απώλειες κοντά στο 2%, κινούμενος στις 2.140,80 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχωρούσε άνω του 3%, αντανακλώντας τις έντονες ρευστοποιήσεις που εκδηλώθηκαν στις μετοχές του κλάδου. Η μεταβλητότητα παραμένει αυξημένη, με τη σημερινή εικόνα να επιβεβαιώνει ότι η νευρικότητα δεν έχει απομακρυνθεί από το ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών.

Το αρνητικό κλίμα συνδέεται άμεσα με τη νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει επαναφέρει την ανησυχία στις διεθνείς αγορές. Οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και οι φόβοι για παρατεταμένη διαταραχή στις ροές ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ ενίσχυσαν τις πιέσεις στα χρηματιστήρια, ενώ οι ευρωπαϊκές μετοχές συνέχισαν να κινούνται πτωτικά καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τον κίνδυνο ενός νέου κύματος πληθωριστικών πιέσεων.

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρέθηκε και η αγορά πετρελαίου. Το Brent ανέβηκε ενδοσυνεδριακά πάνω από τα 100 δολάρια πριν διαμορφωθεί κοντά στα 98,45 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κινήθηκε στα 93,23 δολάρια. Η νέα άνοδος των τιμών καυσίμων επαναφέρει στο προσκήνιο τα σενάρια για ενεργειακή αναταραχή με ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομία και τον πληθωρισμό.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για απελευθέρωση 400 εκατ. βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα επιχειρεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα στην ένταση της κρίσης. Ωστόσο, οι αγορές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τις επόμενες κινήσεις, καθώς παραμένουν οι φόβοι ότι μια παρατεταμένη αποσταθεροποίηση στην περιοχή μπορεί να κρατήσει ψηλά το κόστος ενέργειας και να επηρεάσει συνολικά την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα.

