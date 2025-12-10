Σε τροχιά κλιμάκωσης οι αγρότες: Ένταση στο δρόμο προς τη Γέφυρα – Καθιστική διαμαρτυρία ΦΩΤΟ

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Νέα ένταση καταγράφεται σήμερα στην Πάτρα, καθώς ομάδα αγροτών ξεκίνησε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι πορεία με τα οχήματά της από την Περιμετρική, με κατεύθυνση τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. Η κινητοποίηση είχε προαναγγελθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή του Μπλόκου Αγγελοκάστρου, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων πανελλαδικών αγροτικών διαμαρτυριών.

Κατά τη μετάβασή τους στη Νέα Εθνική Οδό, οι αγρότες βρέθηκαν μπροστά σε φραγμό της αστυνομίας, η οποία δεν επέτρεψε τη διέλευση των οχημάτων τους προς τη Γέφυρα. Ωστόσο, οι συγκεντρωμένοι αποφάσισαν να συνεχίσουν πεζή, κατευθυνόμενοι προς το σημείο της κινητοποίησης. Σύμφωνα με πληροφορίες

Λόγω της εξέλιξης, ο δρόμος προς τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου παραμένει κλειστός, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία και μεγάλες καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που κινούνταν από το Αντίρριο προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, μεταφέροντας επείγον περιστατικό, εγκλωβίστηκε λόγω των μπλόκων και της αδυναμίας διέλευσης από το σημείο. Το περιστατικό αναδεικνύει τις σοβαρές επιπτώσεις που έχουν οι αποκλεισμοί στο οδικό δίκτυο, ειδικά όταν αφορούν κρίσιμες διαδρομές για επείγουσες μεταφορές.

Έχει κλείσει η εθνική οδός Αθηνών – Πατρών στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ ο δρόμος στο Κιάτο είναι κλειστός.

Οι αγρότες ξεκίνησαν με τα πόδια για να αποκλείσουν τη γέφυρα. Στόχος τους είναι να ανοίξουν τα διόδια και να επιτρέψουν για 4 ώρες την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Υπήρξε ένταση μεταξύ της αστυνομίας και των αγροτών καθώς τους εμποδίζουν να πλησιάσουν με τα πόδια προς τη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου. Μαζί με τους αγρότες είναι γυναίκες και παιδιά.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και φέρεται να έχει τραυματιστεί ένα άτομο. Ενας αγρότης χτύπησε με μαγκούρα αστυνομικό.

Καθιστική διαμαρτυρία πραγματοποιούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. Κάθονται στον δρόμο μπροστά από τις δυνάμεις των ΜΑΤ, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να στείλουν το δικό τους μήνυμα για τον αγώνα τους ειρηνικά.

Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα επικράτησε σκηνικό έντασης μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της Αστυνομίας.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε νέα φάση κλιμάκωσης περνούν οι κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία, με επίκεντρο τη Μεγάλη Περιμετρική της Πάτρας και τη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου. Από νωρίς το μεσημέρι, αγροτικά οχήματα ξεκίνησαν κομβόι με κατεύθυνση τη Γέφυρα, στο πλαίσιο των προαναγγελθεισών δράσεων.

Μπλόκο παραμένει στημένο στη Μεγάλη Περιμετρική, ενώ η Συντονιστική Επιτροπή του Μπλόκου στο Αγγελόκαστρο είχε ήδη προαναγγείλει κινητοποίηση στη Γέφυρα για σήμερα. Λίγο μετά τις 12:30, ξεκίνησε η οργανωμένη αναχώρηση οχημάτων από την Περιμετρική της Πάτρας με κατεύθυνση το Ρίο.

Στόχος των αγροτοκτηνοτρόφων από Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία είναι η συμβολική κατάληψη της Γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου, ωστόσο ήδη έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις σε κομβικά σημεία τόσο στην Πάτρα όσο και στην Αιτωλοακαρνανία, με φραγμούς που αποσκοπούν στην αποτροπή κάθε δυνατότητας προσέγγισης. Μάλιστα, οι αγρότες ζήτησαν να περάσουν τους φραγμούς πεζοί έως τα διόδια όμως η αστυνομία τους το απαγόρευσε.

«Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο από την αρχή. Τα βασικά ζητήματα είναι γνωστά εδώ και τρία χρόνια. Τα γνωρίζει η κυβέρνηση. Αντί να δώσει λύσεις, ποινικοποιεί τον αγώνα μας. Δεν είμαστε υπέρ της βίας μεμονωμένων ανθρώπων», δήλωσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συλλόγου Ερυμάνθου.

Σε ακόμα πιο ξεκάθαρο τόνο, πρόσθεσε: «Θα πάμε παντού. Και στη Γέφυρα και στα λιμάνια, αν δεν σκύψει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων».

Η κινητοποίηση στη Δυτική Ελλάδα εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα πανελλαδικών δράσεων, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους για το κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

