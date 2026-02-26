Σε ύψος ρεκόρ οι δαπάνες των Ελλήνων που ταξίδεψαν στο εξωτερικό

Στη σύγκριση των τριμήνων κατά το περυσινό έτος το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου καταγράφηκε η υψηλότερη ταξιδιωτική δαπάνη των Ελλήνων στο εξωτερικό

Σε ύψος ρεκόρ οι δαπάνες των Ελλήνων που ταξίδεψαν στο εξωτερικό
26 Φεβ. 2026
Σε εντυπωσιακά επίπεδα έφτασε το ύψος των δαπανών των Ελλήνων που ταξίδεψαν στο εξωτερικό το 2025, καταγράφοντας για δεύτερη διαδοχικά χρονιά ιστορικό ρεκόρ.

Σύμφωνα με την επεξεργασία σχετικών στοιχείων που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων στο εξωτερικό το 2025 υπερέβησαν τα 3,37 δισ. ευρώ έναντι 2,8 δισ. ευρώ το 2024 και 2,43 δισ. ευρώ το 2023. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες κατά την περυσινή χρονιά αύξησαν τις δαπάνες τους κατά περίπου 570 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2024 και σχεδόν 1 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2023. Μόνο για τον μήνα Δεκέμβριο του 2025, οι Έλληνες ξόδεψαν στο εξωτερικό 309,9 εκατ. ευρώ, από 297,9 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2024 και 228,7 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2023.

Να σημειωθεί ότι ήδη από το ενδεκάμηνο του 2025 ξεπεράστηκε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί για ολόκληρο το 2024. Η τρίτη υψηλότερη επίδοση μετά το 2025 και το 2024 καταγράφηκε το 2008, με τις δαπάνες να φτάνουν εκείνη τη χρονιά τα 2,68 δισ. ευρώ. Ουσιαστικά, από το 2024 και μετά καταγράφονται υψηλότερες επιδόσεις στις ταξιδιωτικές δαπάνες εκτός χώρας σε σύγκριση με τις τελευταίες χρονιές πριν από την περίοδο των μνημονίων. Η χαμηλότερη δαπάνη για ταξίδια εκτός Ελλάδας την τελευταία εικοσαετία σημειώθηκε το 2020 (792,9 εκατ. ευρώ), λόγω των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις που είχαν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Στη σύγκριση των τριμήνων κατά το περυσινό έτος το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου καταγράφηκε η υψηλότερη ταξιδιωτική δαπάνη των Ελλήνων στο εξωτερικό. Ειδικότερα, σε αυτό το τρίμηνο οι Έλληνες ξόδεψαν 929,3 εκατ. ευρώ στο εξωτερικό. Στο δεύτερο τρίμηνο του έτους (Απρίλιος-Ιούνιος) ξόδεψαν 984,6 εκατ. ευρώ, στο τέταρτο τρίμηνο (Οκτώβριος-Δεκέμβριος) πάνω από 789 εκατ. ευρώ και στο πρώτο τρίμηνο (Ιανουάριος-Μάρτιος) 667,6 εκατ. ευρώ.

