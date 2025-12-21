Σειρήνες πολέμου θα ηχήσουν στον Πύργο!
Ασκηση της Πολιτικής Αμυνας το πρωί της Δευτέρας και ενημέρωση των πολιτών
Ο Δήμος Πύργου ενημερώνει τους πολίτες ότι τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στις 10 π.μ. δοκιμαστική ενεργοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Άμαχου Πληθυσμού στον Δήμο Πύργου.
Η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.
