Ασκηση της Πολιτικής Αμυνας το πρωί της Δευτέρας και ενημέρωση των πολιτών

21 Δεκ. 2025 20:00
Ο Δήμος Πύργου ενημερώνει τους πολίτες ότι τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στις 10 π.μ. δοκιμαστική ενεργοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Άμαχου Πληθυσμού στον Δήμο Πύργου.

Η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.

Σειρήνες πολέμου θα ηχήσουν στον Πύργο!
