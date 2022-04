Σειρήνες στο νότιο Ισραήλ: «Αναχαιτίστηκε ρουκέτα που εκτοξεύτηκε από τη Γάζα»

Ρουκέτα που εκτοξεύτηκε από τη Λωρίδα της Γάζας κατέρριψε σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με ανακοίνωσή του. Λίγο νωρίτερα, ο στρατός είχε επισημάνει, σε ανάρτησή του, πως «ηχούν σειρήνες στο νότιο Ισραήλ».

Ακολούθησε η ενημέρωση πως: «Οι τρομοκράτες στη Γάζα μόλις εκτόξευσαν έναν πύραυλο στο Ισραήλ. Το σύστημα εναέριας άμυνας Iron Dome αναχαίτισε τον πύραυλο».

🚨Sirens sounding in southern Israel🚨

Ήταν η πρώτη ανάλογη επίθεση από τη Γάζα μετά από επτά μήνες, σημείωσε η ισραηλινή δημόσια ραδιοφωνία, σύμφωνα με τηλεγραφήματα των πρακτορείων AFP και Reuters. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης από παλαιστινιακή οργάνωση, αναμετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Terrorists in Gaza just fired a rocket into Israel.

The Iron Dome Aerial Defense System intercepted the rocket. pic.twitter.com/jNyL06yS5q

— Israel Defense Forces (@IDF) April 18, 2022