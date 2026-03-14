Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά των Χανίων – 36 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας

Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 14 Μαρτίου σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Χανίων. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η δόνηση είχε εστιακό βάθος 14,2 χιλιομέτρων και το επίκεντρό της εντοπίζεται περίπου 36 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της δυτικής Κρήτης, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές, μέχρι αυτή την ώρα, αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου και την πιθανότητα μετασεισμικής δραστηριότητας.

