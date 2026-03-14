Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά των Χανίων – 36 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 Ρίχτερ καταγράφηκε το απόγευμα του Σαββάτου στα ανοιχτά των Χανίων, προκαλώντας ανησυχία στην περιοχή της δυτικής Κρήτης. Το επίκεντρο εντοπίστηκε νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.
Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 14 Μαρτίου σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Χανίων. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η δόνηση είχε εστιακό βάθος 14,2 χιλιομέτρων και το επίκεντρό της εντοπίζεται περίπου 36 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων.
Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της δυτικής Κρήτης, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές, μέχρι αυτή την ώρα, αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου και την πιθανότητα μετασεισμικής δραστηριότητας.
