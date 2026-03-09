Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στη νοτιοδυτική Τουρκία
Σεισμική δόνηση καταγράφηκε το πρωί της Δευτέρας στη νοτιοδυτική Τουρκία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.
Σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (9/3/2026) στην επαρχία Ντενιζλί, στη νοτιοδυτική Τουρκία.
Η δόνηση προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος περίπου 7 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός και σε γειτονικές επαρχίες.
Η πόλη Ντενιζλί βρίσκεται στη νοτιοδυτική Μικρά Ασία, στην περιοχή του Αιγαίου, και αποτελεί την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. Είναι χτισμένη στην άκρη μιας κοιλάδας που έχει διαμορφωθεί από τον ποταμό Μαίανδρο, έναν από τους σημαντικότερους ποταμούς της περιοχής.
#DEPREM
YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) https://t.co/gV2FAEeeD0
09.03.2026, 09:21:04 TSİ
Büyüklük: 5.1
Derinlik: 7.5 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 9, 2026
