Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Αττάλεια – Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι την Κύπρο

Συνεχίζεται η έντονη σεισμική δραστηριότητα στη δυτική Τουρκία, με νέο ισχυρό σεισμό 5,3 Ρίχτερ να σημειώνεται το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή της Αττάλειας.

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Αττάλεια - Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι την Κύπρο
08 Δεκ. 2025 13:24
Pelop News

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου στην περιοχή της Αττάλειας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, ενώ έγινε αισθητή και σε περιοχές της Κύπρου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 17 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά της Αττάλειας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται σε σχετικά μικρό βάθος, γεγονός που συνέβαλε στο να γίνει ιδιαίτερα αισθητός σε ευρύτερη περιοχή.

Η δόνηση καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας σε διάφορα σημεία της Τουρκίας, αποτυπώνοντας τις έντονες δονήσεις που προκάλεσε την ώρα του σεισμού. Παράλληλα, η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της Κύπρου, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί προβλήματα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε κτίρια ή για τραυματισμούς, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο 24ωρο καταγράφεται αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στη δυτική Τουρκία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πρόκειται για την έβδομη αισθητή σεισμική δόνηση μέσα σε διάστημα 20 ωρών, γεγονός που προκαλεί εύλογη ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες.

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
