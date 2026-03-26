Σεισμός 6,2 ταρακούνησε την Ιαπωνία, χωρίς συναγερμό για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ καταγράφηκε στην Ιαπωνία, προκαλώντας αναστάτωση χωρίς όμως να σημάνει συναγερμός για τσουνάμι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν έως τώρα αναφορές για σοβαρές ζημιές ή μεγάλες επιπτώσεις.

No #tsunami threat to Australia from magnitude 6.5 #earthquake off the coast of Honshu, Japan. Latest advice at https://t.co/YExlBwgW2f pic.twitter.com/EE4YMdah3u — Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) March 26, 2026

Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της χώρας, με τις αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης. Όπως μετέδωσε το Reuters σε αντίστοιχη επίσημη ενημέρωση για σεισμό ίδιου μεγέθους στην Ιαπωνία, δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά το συμβάν.

Μέχρι στιγμής, η εικόνα παραμένει καθησυχαστική, καθώς δεν έχει καταγραφεί κάποια μεγάλη ζημιά, ενώ η απουσία προειδοποίησης για τσουνάμι μειώνει σημαντικά τον άμεσο κίνδυνο για τις παράκτιες περιοχές.

A powerful 6.2 magnitude earthquake has struck off Japan’s east coast near Honshu. The quake hit at a shallow depth of about 10 km, according to GFZ. No immediate reports of major damage yet, but tremors were felt across parts of the region. 🌏#Japan #Earthquake pic.twitter.com/gayuqYyoea — Global Pulse (@movielover93582) March 26, 2026

