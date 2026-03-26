Σεισμός 6,2 ταρακούνησε την Ιαπωνία, χωρίς συναγερμό για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ιαπωνία, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρές ζημιές.

26 Μαρ. 2026 17:29
Pelop News

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ καταγράφηκε στην Ιαπωνία, προκαλώντας αναστάτωση χωρίς όμως να σημάνει συναγερμός για τσουνάμι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν έως τώρα αναφορές για σοβαρές ζημιές ή μεγάλες επιπτώσεις.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της χώρας, με τις αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης. Όπως μετέδωσε το Reuters σε αντίστοιχη επίσημη ενημέρωση για σεισμό ίδιου μεγέθους στην Ιαπωνία, δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά το συμβάν.

Μέχρι στιγμής, η εικόνα παραμένει καθησυχαστική, καθώς δεν έχει καταγραφεί κάποια μεγάλη ζημιά, ενώ η απουσία προειδοποίησης για τσουνάμι μειώνει σημαντικά τον άμεσο κίνδυνο για τις παράκτιες περιοχές.

