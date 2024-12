Σεισμός 6,6 Ρίχτερ στις Κουρίλες Νήσους

Σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στις Κουρίλες Νήσους, όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ). Το φαινόμενο καταγράφηκε σε βάθος 145 χιλιομέτρων, γεγονός που ενδέχεται να μείωσε την ένταση των επιπτώσεών του στην επιφάνεια.

Οι Κουρίλες Νήσοι αποτελούν ένα νησιωτικό αρχιπέλαγος στη βορειοανατολική Ασία. Εκτείνονται σε μήκος 1.200 χιλιομέτρων, συνδέοντας το Χοκκάιντο της Ιαπωνίας με τη χερσόνησο Καμτσάτκα της Σιβηρίας. Το αρχιπέλαγος λειτουργεί ως φυσικό όριο ανάμεσα στη Θάλασσα του Οχοτσκ και τον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς από τον σεισμό, ωστόσο η περιοχή είναι γνωστή για τη σεισμική της δραστηριότητα λόγω της θέσης της στο Δαχτυλίδι της Φωτιάς, τη ζώνη υψηλής γεωλογικής δραστηριότητας στον Ειρηνικό.

#Earthquake (#землетрясение) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.9 || 275 km SE of #Vostok (Russian Federation) || 10 min ago (local time 23:47:36). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/cSTk9OjJSH

— EMSC (@LastQuake) December 27, 2024