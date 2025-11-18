Σεισμός ανοικτά της Σκύρου ταρακούνησε βόρειο Αιγαίο και Αττική τη νύχτα, τι λέει ο Ευθύμιος Λέκκας

Η δόνηση σημειώθηκε στις 23:04 σε θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά του νησιού. Αισθητός και στην Αττική.

Σεισμός ανοικτά της Σκύρου ταρακούνησε βόρειο Αιγαίο και Αττική τη νύχτα, τι λέει ο Ευθύμιος Λέκκας
18 Νοέ. 2025 7:16
Pelop News

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας στις 23:04 σε υποθαλάσσια περιοχή 32 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Σκύρου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 16,6 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή σε διάφορες περιοχές της Αττικής, στη Σκύρο και σε γειτονικά νησιά του βορείου Αιγαίου.

Σεισμός ανοικτά της Σκύρου ταρακούνησε βόρειο Αιγαίο και Αττική τη νύχτα, τι λέει ο Ευθύμιος Λέκκας

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), καθηγητής Ευθύμης Λέκκας δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι αρχές παρακολουθούν συνεχώς την εξέλιξη του φαινομένου.

«Πρόκειται για περιοχή με γνωστή σεισμική δραστηριότητα στο βόρειο Αιγαίο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, ενώ έχουν καταγραφεί και τρεις μικρότερες δονήσεις 2 έως 3 Ρίχτερ. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», τόνισε ο κ. Λέκκας, υπογραμμίζοντας ότι το επίκεντρο βρίσκεται μακριά από κατοικημένες ζώνες και οικιστικά κέντρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:53 Μητσοτάκης: Έκτακτη οικονομική στήριξη σε κτηνοτρόφους πριν από το τέλος του έτους, τι είπε για στεγαστικό και ΕΛΤΑ
9:47 ΒΙΝΤΕΟ του «ατζαμή» ληστή με την κουβέρτα στην Ηλεία
9:44 Λένα Ζευγαρά: Πώς αντιμετωπίζει το φλέρτ που δέχεται στα social media
9:38 Πως θα φορεθεί το κολάν τον φετινό χειμώνα ΦΩΤΟ
9:30 Πάτρα: Σήμερα τα ασφαλιστικά μέτρα για τον Λογαριασμό Ενίσχυσης Δικηγόρων Πατρών – Αιγίου
9:27 Ρωσία: Ενστάσεις για το ψήφισμα Τραμπ στη Λωρίδα της Γάζας
9:26 Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ επιχειρηματίας φίλος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
9:19 Πορεία Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά με την αιματοβαμμένη σημαία ΦΩΤΟ
9:13 Bitcoin: Απώλειες άνω του 26% από τα ιστορικά υψηλά
9:05 Κρήτη: 60χρονος δέχτηκε πυροβολισμό μέσα στο σπίτι του ενώ κοιμόταν
9:05 Ταξίδεψε στην Ελλάδα για να μεταφέρει κοκαΐνη, συνελήφθη στο αεροδρόμιο
8:54 Τροχαίο με τρεις τραυματίες: Φορτηγό παρέσυρε πεζό σε παράδρομο της Εθνικής προς Καβάλα ΦΩΤΟ
8:50 Νέα εκτροπή κυκλοφορίας στην Πατρών – Πύργου, τα σημεία
8:40 Νέο πρόγραμμα πλειστηριασμών: Δείτε τα ακίνητα «φιλέτα» που βγαίνουν στο σφυρί στην Αχαΐα
8:36 Ο Μητσοτάκης για στεγαστικό και ακρίβεια
8:26 Αναζητείται αγρότης που εγκατέλειψε ζώο με ευλογιά στη Δυτική Αχαΐα
8:16 IRIS: Υποχρεωτικό παντού από 1η Δεκεμβρίου, πώς θα πληρώνουμε σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα
8:12 Ερύμανθος: Αγνοούμενος εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι
8:06 Νέος Κόσμος: Θρίλερ με τον θάνατο 58χρονου οδηγού, τι ερευνούν οι Αρχές
7:59 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ