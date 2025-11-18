Σεισμός ανοικτά της Σκύρου ταρακούνησε βόρειο Αιγαίο και Αττική τη νύχτα, τι λέει ο Ευθύμιος Λέκκας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας στις 23:04 σε υποθαλάσσια περιοχή 32 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Σκύρου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 16,6 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή σε διάφορες περιοχές της Αττικής, στη Σκύρο και σε γειτονικά νησιά του βορείου Αιγαίου.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), καθηγητής Ευθύμης Λέκκας δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι αρχές παρακολουθούν συνεχώς την εξέλιξη του φαινομένου.

«Πρόκειται για περιοχή με γνωστή σεισμική δραστηριότητα στο βόρειο Αιγαίο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, ενώ έχουν καταγραφεί και τρεις μικρότερες δονήσεις 2 έως 3 Ρίχτερ. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», τόνισε ο κ. Λέκκας, υπογραμμίζοντας ότι το επίκεντρο βρίσκεται μακριά από κατοικημένες ζώνες και οικιστικά κέντρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



