Σεισμός στα ανοικτά της Ζακύνθου, ταρακουνήθηκαν στο νησί
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 39 Χλμ. νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα με εστιακό βάθος 9,7 χιλιόμετρα
Σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ σήμερα (27/1/2026)ανοιχτά της Ζακύνθου.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 39 Χλμ. νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου με εστιακό βάθος 9,7 χιλιόμετρα.
