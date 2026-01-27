Σεισμός στα ανοικτά της Ζακύνθου, ταρακουνήθηκαν στο νησί

Σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ σήμερα (27/1/2026)ανοιχτά της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 39 Χλμ. νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου με εστιακό βάθος 9,7 χιλιόμετρα.

