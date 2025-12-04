Σεισμός στα σύνορα Κίνας–Κιργιστάν

Δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής πληροφορίες για ζημιές ή θύματα.

Σεισμός στα σύνορα Κίνας–Κιργιστάν
04 Δεκ. 2025 10:36
Pelop News

Σεισμός μεγέθους 6,0 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη βορειοδυτική περιφέρεια Σιντζιάνγκ της Κίνας, μια περιοχή που συνορεύει με το Κιργιστάν.

Η δόνηση εντοπίστηκε κοντά στην κομητεία Ακτσί, στα σύνορα των δύο χωρών, στις 15:44 τοπική ώρα (09:44 ώρα Ελλάδος). Το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Κινεζικό Κέντρο Δικτύων για Σεισμούς (CENC).

