Σεισμός στα σύνορα Κίνας–Κιργιστάν
Δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής πληροφορίες για ζημιές ή θύματα.
Σεισμός μεγέθους 6,0 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη βορειοδυτική περιφέρεια Σιντζιάνγκ της Κίνας, μια περιοχή που συνορεύει με το Κιργιστάν.
Η δόνηση εντοπίστηκε κοντά στην κομητεία Ακτσί, στα σύνορα των δύο χωρών, στις 15:44 τοπική ώρα (09:44 ώρα Ελλάδος). Το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Κινεζικό Κέντρο Δικτύων για Σεισμούς (CENC).
