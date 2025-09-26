Σεισμός τα ξημερώματα στο Ιόνιο ταρακούνησε τη Ζάκυνθο

Το επίκεντρο του σεισμού κοντά στις Στροφάδες. Αισθητός σε τμήματα της Ζακύνθου

26 Σεπ. 2025 7:43
Pelop News

Σεισμική δόνηση καταγράφηκε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/9) στο Ιόνιο πέλαγος. Η ένταση της έφτασε τα 3,4 Ρίχτερ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο προσδιορίζεται σε θαλάσσια περιοχή περίπου 19 χιλιόμετρα βορειοβορειοδυτικά των Στροφάδων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 28,6 χιλιόμετρα.

