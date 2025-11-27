Σεισμός τα ξημερώματα την Κρήτη
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 02:08 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Κρήτη.
Με βάση τα στοιχεία της Αναθεωρημένης Λύσης του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά των Σισών στο Ρέθυμνο, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 59,5 χιλιόμετρα.
Η σεισμική δόνηση είχε αισθητή διάρκεια και έγινε αντιληπτή σε πολλές περιοχές του νησιού. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.
