Σεισμός τα ξημερώματα την Κρήτη

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 02:08 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Κρήτη.

Με βάση τα στοιχεία της Αναθεωρημένης Λύσης του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά των Σισών στο Ρέθυμνο, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 59,5 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση είχε αισθητή διάρκεια και έγινε αντιληπτή σε πολλές περιοχές του νησιού. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

