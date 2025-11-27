Σεισμός τα ξημερώματα την Κρήτη

Σεισμός τα ξημερώματα την Κρήτη
27 Νοέ. 2025 8:05
Pelop News

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 02:08 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Κρήτη.

Με βάση τα στοιχεία της Αναθεωρημένης Λύσης του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά των Σισών στο Ρέθυμνο, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 59,5 χιλιόμετρα.

Σεισμός τα ξημερώματα την Κρήτη

Η σεισμική δόνηση  είχε αισθητή διάρκεια και έγινε αντιληπτή σε πολλές περιοχές του νησιού. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:55 Ποιος γνωστός εκδοτικός οίκος «τρολάρει» τον Τσίπρα, η σύγκριση με τον Χάρι Πότερ
8:52 e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα
8:48 Αρχαία Ολυμπία: Παρών ο Παύλος Ντε Γκρες στην αφή της Ολυμπιακής Φλόγας των Χειμερινών Αγώνων ΦΩΤΟ
8:27 Ουάσινγκτον: Η «υπόσχεση» Τραμπ για τη δολοφονική επίθεση κατά εθνοφρουρών, ο αλλοδαπός δράστης ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
8:27 Συλλογικές Συμβάσεις: Οι τέσσερις παρεμβάσεις που αλλάζουν την αγορά εργασίας, ποιοι 15 κλάδοι θα δουν αυξήσεις μισθών έως και πάνω από 30% το 2026
8:15 Κακοκαιρία Adel-Δυτική Ελλάδα: Ποια σχολεία είναι κλειστά σήμερα Πέμπτη 27/11
8:05 Σεισμός τα ξημερώματα την Κρήτη
8:01 Πύρινη κόλαση – Χονγκ Κονγκ: Στους 44 οι νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι, τρεις συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ
7:56 Ολυμπιακή Φλόγα: Η Πάτρα την υποδέχεται σήμερα, το πρόγραμμα
7:49 Η ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου
7:44 Θανατηφόρο τροχαίο στο Κερατσίνι: Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού, νεκρή μια γυναίκα
7:29 Επιστροφή ενοικίου: Κίνδυνος απώλειας για χιλιάδες δικαιούχους, επείγουσα ειδοποίηση της ΑΑΔΕ, δείτε τι πρέπει να κάνετε
7:22 Τραγωδία στην Κίνα: 11 νεκροί από σύγκρουση τρένου με εργάτες στο Γιουνάν
7:14 Ενιαία στάση
7:10 H κακοκαιρία Adel «πνίγει» την Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρες και κατολιστήσεις σε Αιτωλοκαρνανία και Κέρκυρα, μηνύματα από το 112
7:05 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
23:59 Βρετανία: Στα σκαριά «τουριστικός φόρος»! Αυτά τα ποσά θα καλούνται θα πληρώνουν οι επισκέπτες
23:39 Αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη κυκλοφορίας 2026: Τότε λήγει η διορία
23:19 «Η απιστία λειτουργεί πάντα θετικά, αρκεί να μη γίνει καταστροφική. Προσωπικά την συγχωρώ την απιστία» αποκαλυπτικός ο Νίκος Κουρής
22:55 Οι 5 σωτήριες κινήσεις για τις αιμορροΐδες, οι συνήθειες που πρέπει να «κόψετε»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ