Σεισμός ταρακούνησε για τα καλά την Κύπρο

Μεγάλος σεισμός στην Κύπρο. 5,2 Ρίχτερ. Μεγάλη και η ανησυχία των κατοίκων. Ο σεισμός στην Κύπρο έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές του νησιού με το εστιακό του βάθος θα είναι 26 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 18 χιλιόμετρα ανατολικά της Πάφου και 50 χιλιόμετρα δυτικά της Λεμεσού.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews για τον σεισμό στην Κύπρο ο Ευθύμιος Λέκκας σημείωσε… «Έντονη σεισμική δραστηριότητα κοντά στην Πάφο. Μετασεισμός των 4,5 ρίχτερ. Είναι καλό που έχουμε έναν μετασεισμό. Είναι ακριβώς κάτω από την Πάφο. Ήταν πολύ ισχυρός και κυριάρχησε κατακόρυφη κίνηση δηλαδή ήταν έντονη η αίσθηση ότι πετάγονται τα πράγματα στον αέρα. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα για ζημιές».

Σύμφωνα με την πυροσβεστική μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή οποιοιδήποτε τραυματισμοί.

