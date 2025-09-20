Σεισμός ταρακούνησε την Κάρπαθο!

Προέρχεται από τον θαλάσσιο εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση 46 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Ολύμπου.

20 Σεπ. 2025 18:21
Pelop News

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κάρπαθο στις 16:53 το απόγευμα του Σαββάτου (20.09.2025) όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός των 3 Ρίχτερ στην Κάρπαθο προέρχεται από τον θαλάσσιο εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση 46 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Ολύμπου.

Το δε εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα 17,2 χιλιόμετρα.
