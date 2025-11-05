Σεισμός ταρακούνησε την Ξάνθη, Λέκκας: «Πρέπει να υπάρχει μία ιδιαίτερη προσοχή»

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 09:16 το πρωί της Τετάρτης (5/11) στην περιοχή της Ξάνθης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 13 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Ξάνθης, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 15,1 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της περιοχής, με κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και να βγαίνουν στους δρόμους, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

ΛΕΚΚΑΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ

«Εκδηλώθηκε στις 9:16, δηλαδή πριν από λίγο. Παρεμπιπτόντως, τυχαία βρίσκομαι στην Καβάλα και ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Είναι ένας σεισμός, για τον οποίο πρέπει να υπάρχει μία ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι είναι πάνω σε ένα μεγάλο ρήγμα, το ρήγμα της Ξάνθης-Χρυσούπολης-Καβάλας. Ήταν ιδιαίτερα έντονος, αντιληπτός από όλους.

Είναι ένας σεισμός τον οποίο θα πρέπει να προσέξουμε λιγάκι τις αμέσως επόμενες ώρες, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία.

Σε επιφυλακή είναι οι φορείς που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων» ανέφερε ο Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής Σεισμολογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, στο ΕΡΤnews Radio 105,8

