Σεισμός – Τουρκία: Η ιστορία πίσω από τη συγκλονιστική φωτογραφία του άνδρα της ΕΜΑΚ που έγινε viral

Τον γύρο του διαδικτύου μια φωτογραφία που απεικονίζει έναν άνδρα της ΕΜΑΚ να κρατάει αγκαλιά ένα κοριτσάκι που διασώθηκε από τα συντρίμμια που προκάλεσε ο φονικός σεισμός στην Τουρκία.

Πολλοί ήταν αυτοί που κοινοποίησαν την εν λόγω φωτογραφία ως πραγματική, ενώ δεν έλειψαν κι εκείνοι που έσπευσαν να τους διαψεύσουν.

Οι σημαίες στα ρούχα και το κράνος είναι επεξεργασμένες, ωστόσο ο διασώστης, όμως, που κρατά αγκαλιά το κοριτσάκι είναι πραγματικότητα κι αυτό είναι κάτι που στέλνει ένα μοναδικό μήνυμα αλληλεγγύης για τις δύο χώρες.

Ο δημιουργός της φωτογραφίας, ο υποστράτηγος, εν αποστρατεία, του Πυροσβεστικού Σώματος, Παναγιώτης Κοτρίδης, το έκανε ξεκάθαρο από την αρχή.

Την εικόνα την έφτιαξε προκειμένου να τιμήσει τους συναδέλφους του που τις τελευταίες ώρες δίνουν τεράστια μάχη προκειμένου να σώσουν τους εγκλωβισμένους από τα συντρίμμια του καταστροφικού σεισμού τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Τουρκία.

«Για να τιμήσω τους συναδέλφους που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για την διάσωση των πληγέντων από τους σεισμούς της Τουρκίας, έφτιαξα αυτή τη φωτογραφία.

“ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ”

“I AM HERE FOR YOU”

“SENİN İÇİN BURADAYIM”», αναφέρει ο δημιουργός.