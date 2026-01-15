Σεμινάρια παροχής πρώτων βοηθειών στους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΠ ΦΩΤΟ

Η πρώτη φάση των σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών για το προσωπικό της απ’ όλους τους χώρους εργασίας ξεκίνησε στη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αρδρευσης Πατρών (ΔΕΥΑΠ).

Πρόκειται για την υλοποίηση και της σχετικής νομοθεσίας που προβλέπει τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων να συμμετέχουν στο σχετικό πρόγραμμα, που υλοποιείται για την Υπηρεσία με απόφαση του Συλλόγου Εργαζομένων της, σε άμεση συνεργασία με τη Διοίκηση και με τη συνδρομή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Τα 12ωρης κατάρτισης (τρία τετράωρα) σεμινάρια προβλέπουν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ και αντιμετώπισης πνιγμονής. Γίνεται επίσης, αναφορά στο τι ακριβώς είναι οι πρώτες βοήθειες, για την αντιμετώπιση ζητημάτων πριν την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής βοήθειας και σε ζητήματα τραυματισμών, εγκαυμάτων κ.α. ατυχημάτων που μπορούν να σημειωθούν.

Εκτός από τα θεωρητικά ζητήματα προβλέπεται και πρακτική εξάσκηση για τους συμμετέχοντες. Επιπλέον, αναφορά γίνεται και στα βασικά βήματα παροχής των πρώτων βοηθειών όπου χρήζει ανάγκης, διασφαλίζοντας την ίδια ώρα την ασφάλεια και αυτού που σπεύδει να συμβάλει για την παροχή τους, όπως επίσης και για την αξιολόγηση της κάθε κατάστασης.

Ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί σε τρεις ομάδες εργαζομένων και, στην παρούσα φάση, θα ολοκληρωθούν στις 30/01/2026. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποίηση από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την εκπαίδευση που έλαβαν.

