Σεμινάρια παροχής πρώτων βοηθειών στους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΠ ΦΩΤΟ

Ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί σε τρεις ομάδες εργαζομένων και θα ολοκληρωθούν στις 30/01/2026.

Σεμινάρια παροχής πρώτων βοηθειών στους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΠ ΦΩΤΟ
15 Ιαν. 2026 10:21
Pelop News

Η πρώτη φάση των σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών για το προσωπικό της απ’ όλους τους χώρους εργασίας ξεκίνησε στη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αρδρευσης Πατρών (ΔΕΥΑΠ).

Πρόκειται για την υλοποίηση και της σχετικής νομοθεσίας που προβλέπει τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων να συμμετέχουν στο σχετικό πρόγραμμα, που υλοποιείται για την Υπηρεσία με απόφαση του Συλλόγου Εργαζομένων της, σε άμεση συνεργασία με τη Διοίκηση και με τη συνδρομή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Τα 12ωρης κατάρτισης (τρία τετράωρα) σεμινάρια προβλέπουν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ και αντιμετώπισης πνιγμονής. Γίνεται επίσης, αναφορά στο τι ακριβώς είναι οι πρώτες βοήθειες, για την αντιμετώπιση ζητημάτων πριν την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής βοήθειας και σε ζητήματα τραυματισμών, εγκαυμάτων κ.α. ατυχημάτων που μπορούν να σημειωθούν.

Εκτός από τα θεωρητικά ζητήματα προβλέπεται και πρακτική εξάσκηση για τους συμμετέχοντες. Επιπλέον, αναφορά γίνεται και στα βασικά βήματα παροχής των πρώτων βοηθειών όπου χρήζει ανάγκης, διασφαλίζοντας την ίδια ώρα την ασφάλεια και αυτού που σπεύδει να συμβάλει για την παροχή τους, όπως επίσης και για την αξιολόγηση της κάθε κατάστασης.

Ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί σε τρεις ομάδες εργαζομένων και, στην παρούσα φάση, θα ολοκληρωθούν στις 30/01/2026. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποίηση από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την εκπαίδευση που έλαβαν.

Σεμινάρια παροχής πρώτων βοηθειών στους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΠ ΦΩΤΟ

Σεμινάρια παροχής πρώτων βοηθειών στους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΠ ΦΩΤΟ

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:46 Με τιμές και συγκίνηση η υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» στον Σαρωνικό ΦΩΤΟ
11:42 Με τα «σταγονομπερδέματα» συμμετέχει η ΔΕΥΑΠ στο μεγάλο καρναβάλι της Πάτρας
11:30 Προϋπολογισμός 2025: Πρωτογενές πλεόνασμα 8 δισ. ευρώ, στα 72 δισ. ευρώ οι φόροι
11:28 Προκλητικές αναρτήσεις από Αλβανό καλλιτέχνη για την Ηγουμενίτσα – Τη χαρακτήρισε «Τσαμουριά» ΒΙΝΤΕΟ
11:22 Μέτρα για την υπογεννητικότητα: Ο Δήμος Σικίνου δίνει 3.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο μετά το 2026
11:19 Παράνομα παραπήγματα στον Δήμο Πηνειού: Δύο συλλήψεις για εστίες υγειονομικού κινδύνου
11:17 Θύελλα – Παναιγιάλειος: Οδηγίες προς τους φιλάθλους
11:17 Αποστολάκης: «Θα είμαι ξανά υποψήφιος» – Χωρίς κομματική ταυτότητα προς το παρόν
11:16 Βικτώρια: Σφοδρές καταιγίδες προκαλούν καταστροφικές πλημμύρες BINTEO
11:14 Πάτρα: Στα χέρια της ΔΙΑΣ άνδρας με κάνναβη
11:10 Αιτωλικό: Χτύπησε ποδηλάτη και έφυγε – Συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα
11:06 Συνεχίζονται οι έρευνες στα Χανιά για τον 33χρονο γιατρό: Εθελοντές με εκπαιδευμένα σκυλιά στο σημείο όπου βρέθηκε το αυτοκίνητό του ΦΩΤΟ
11:05 Crew-9: Επέστρεψαν με ασφάλεια στη Γη οι τέσσερις αστροναύτες της SpaceX, προσνήωση στον Ειρηνικό ΒΙΝΤΕΟ
11:01 Έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Χειμάρας – Θλίψη για τον πρώην βουλευτή και νομάρχη Φθιώτιδας
11:00 Πάτρα: «ΟΙ ΓΙΑΝΝΙΑΔΕΣ» κόβουν την πίτα τους την Κυριακή
11:00 Πάτρα – Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Αναζητούν ίχνη της στην Αθήνα
10:55 Την Κυριακή η κοπή της πίτας της Πολυφωνικής Πατρών
10:48 Δήμος Πατρέων: «Τα δένδρα στη Σολωμού δεν κόπηκαν παράνομα, ήταν άρρωστα» ΦΩΤΟ
10:47 Κάτω Αχαϊα: Όταν υπάρχει διάθεση για προσφορά
10:43 Βουλή: Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου η συζήτηση για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τον αγροτικό τομέα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ