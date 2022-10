Σεούλ: Δεκάδες άνθρωποι ποδοπατήθηκαν σε πάρτι για τους εορτασμούς του Halloween – Πληροφορίες για νεκρούς ΒΙΝΤΕΟ

Περίπου 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ποδοπάτημα που συνέβη στη Σεούλ καθώς ένα μεγάλο πλήθος κόσμου συνέρρεε στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας για να γιορτάσει το Halloween, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

BREAKING: Multiple victims after Stampede during Halloween event in Seoul, Reports of at least 50 people in cardiac arrest pic.twitter.com/HCc5luGUnp

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 29, 2022