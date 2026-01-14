Σέρρες: «Τον χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές» – Σοκάρουν οι καταθέσεις φίλων του 17χρονου Άγγελου

Νέες, αποκαλυπτικές πτυχές της υπόθεσης του θανάτου του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες έρχονται στο φως μέσα από τις καταθέσεις φίλων του, που βρέθηκαν μαζί του τη μοιραία νύχτα έξω από τη Μητρόπολη της πόλης. Οι μαρτυρίες περιγράφουν με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε ο ανήλικος, λίγο πριν καταρρεύσει.

Σύμφωνα με την κατάθεση ενός εκ των φίλων του θύματος, η παρέα βρισκόταν σε πρακτορείο ΟΠΑΠ απέναντι από τη Μητρόπολη, όταν ο Άγγελος αντιλήφθηκε την παρουσία του 16χρονου κατηγορούμενου στο προαύλιο του ναού. Όπως ανέφερε, ο Άγγελος σηκώθηκε αμέσως και κατευθύνθηκε προς το σημείο, με τον ίδιο να τον ακολουθεί, φοβούμενος ότι θα υπάρξει ένταση.

Μόλις συναντήθηκαν, ο 16χρονος φέρεται να άρχισε να τον βρίζει και ξαφνικά να τον χτυπά με γροθιές στο πρόσωπο. Ο Άγγελος προσπάθησε να προστατευτεί, σκύβοντας και καλύπτοντας το κεφάλι του με τα χέρια, ενώ σύμφωνα με τη μαρτυρία, δέχθηκε και χτυπήματα με γόνατα στο σώμα. Όταν προσπάθησε να απομακρυνθεί, δέχθηκε ισχυρό χτύπημα από πίσω, έπεσε στο έδαφος και εκεί, όπως περιγράφεται, το επεισόδιο έληξε.

Ο ανήλικος, αιμόφυρτος και εμφανώς τραυματισμένος, κατέφυγε στο κατάστημα για να πλυθεί. Φίλος του κατέθεσε ότι όταν τον είδε στην τουαλέτα, κρατούσε χαρτί στα χείλη του για να σταματήσει την αιμορραγία, ενώ το ένα του μάτι είχε ήδη μαυρίσει. Λίγο αργότερα ζήτησε να τον μεταφέρουν στο σπίτι του, καθώς δεν ένιωθε καλά.

Δεύτερος μάρτυρας περιέγραψε ότι είδε τον 16χρονο να χτυπά τον Άγγελο με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και στο σώμα, μέχρι που ο 17χρονος έπεσε στα σκαλιά της εκκλησίας. Όπως ανέφερε, το δεύτερο άτομο που βρισκόταν μαζί με τον κατηγορούμενο δεν φάνηκε να συμμετέχει ενεργά στον ξυλοδαρμό.

Από την πλευρά του, ο 16χρονος κατηγορούμενος, κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον Άγγελο, κάνοντας λόγο για «2-3 χτυπήματα» και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να προηγήθηκε ή να ακολούθησε δεύτερη επίθεση από άλλο πρόσωπο. Ισχυρίστηκε πως μόλις είδε τον 17χρονο να πέφτει, απομακρύνθηκε, τονίζοντας ότι «τα τραύματα δεν προκλήθηκαν από ένα άτομο».

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τις καταθέσεις να συνθέτουν ένα ιδιαίτερα βαρύ και σύνθετο παζλ γύρω από τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του ανήλικου.

