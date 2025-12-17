Σέξι αστυνομικός «ζάλισε» οπαδούς στο Αμβούργο-Βέρντερ

Στην πρόσφατη εντός έδρας αναμέτρηση του Αμβούργου, απέναντι στη μισητή Βέρντερ Βρέμης, οι γηπεδούχοι επικράτησαν 3-2, ωστόσο το highlight της βραδιάς, δεν είχε να κάνει με τον αγώνα

17 Δεκ. 2025 16:50
Το Αμβούργο είναι μία από τις πιο ιστορικές ομάδες της Γερμανίας. Επέστρεψε φέτος στη Bundesliga, έπειτα από επτά χρόνια στη δεύτερη κατηγορία.

Φημίζεται για τους φανατικούς του οπαδούς, οι οποίοι δημιουργούν εξαιρετική ατμόσφαιρα και κάνουν κάθε παιχνίδι της ομάδας να μοιάζει με γιορτή.

Στην πιο πρόσφατη εντός έδρας αναμέτρηση του Αμβούργου, απέναντι στη μισητή Βέρντερ Βρέμης, οι γηπεδούχοι επικράτησαν 3-2, ωστόσο το highlight της βραδιάς, δεν είχε να κάνει με τον αγώνα.

Την παράσταση «έκλεψε» μια εντυπωσιακή αστυνομικός, εν ονόματι Σάρα, η οποία έγινε το επίκεντρο, αρχικά για τους οπαδούς που κάθονταν στη θύρα την οποία επέβλεπε και έπειτα… έριξε το Instagram, με τις φωτογραφίες που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό.

Ιδιαίτερα μια συγκεκριμένη φωτογραφία έγινε viral σε χρόνο μηδέν και η αστυνομικός δεν δίστασε να την ανεβάσει στο προφίλ της, το οποίο περιέχει αρκετές προκλητικές πόζες.

