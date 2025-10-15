Σφοδρή αντιπαράθεση Κεραμέως – Κουτσούμπα στη Βουλή: «Δεν θα παρανομήσω» – «Το γνωστό μαγνητοφωνάκι που βγάζει»

Έντονη λογομαχία σημειώθηκε στη Βουλή ανάμεσα στη Νίκη Κεραμέως και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, στη διάρκεια της συζήτησης για το εργασιακό νομοσχέδιο. Η υπουργός Εργασίας απάντησε στην τοποθέτηση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, τονίζοντας ότι δεν προτίθεται να παρανομήσει σχετικά με την επέκταση της συλλογικής σύμβασης των οικοδόμων, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του κ. Κουτσούμπα.

«Πώς σας την έφεραν έτσι οι συνεργάτες σας κύριε πρόεδρε;» είπε η κ. Κεραμέως απευθυνόμενη στον επικεφαλής του ΚΚΕ, προσθέτοντας πως «η ομοσπονδία των οικοδόμων ζητάει την επέκταση χωρίς καν να έχουν εγγραφεί στο μητρώο. Εγώ δεν θα παρανομήσω. Δεν θα επεκτείνω μια σύμβαση αν δεν τηρούνται οι νόμοι».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, απαντώντας με σκληρό ύφος, δήλωσε: «Δεν χρειαζόταν καν να απαντήσω στην κυρία Κεραμέως. Τα περισσότερα ήταν το γνωστό μαγνητοφωνάκι που βγάζει. Η Ολομέλεια και ο κόσμος έξω ακούει και καταλαβαίνει. Αλλά έχει απύθμενο θράσος όταν ζητά να αγνοήσουμε τα δεκάδες άρθρα του νομοσχεδίου που τσακίζουν τη ζωή των εργαζομένων».

Στη συνέχεια, κατηγόρησε την υπουργό για παραβίαση της νομιμότητας: «Παρανομείτε εσείς, κυρία Κεραμέως, όταν αγνοείτε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη σύμβαση των οικοδόμων και επικαλείστε τη σαθρή κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας».

Η υπουργός Εργασίας ανταπάντησε, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του ΣτΕ δεν έχει ακόμη εκδοθεί. «Τελευταία φορά που τσέκαρα, σήμερα το πρωί, η απόφαση δεν έχει βγει ακόμη. Κύριε πρόεδρε, οι συνεργάτες σας, σας άφησαν να εκτεθείτε. Το θέμα έχει παραπεμφθεί στην Ολομέλεια», ανέφερε, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους της αντιπαράθεσης.

