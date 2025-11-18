Σφοδρή κόντρα Δουδωνή – Καραμέρου: «Ντρεπόταν κανείς να πει πως είναι δεξιός, τώρα πάει να γίνει το ίδιο με την Αριστερά»

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στον τηλεοπτικό αέρα του ΣΚΑΪ ανάμεσα στον βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο, μετά την τοποθέτηση του πρώτου πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει βλάψει την έννοια της Αριστεράς.

Ο κ. Δουδωνής δήλωσε: «Όπως παλιά ντρεπόταν κανείς να πει πως είναι δεξιός, σήμερα πάει να γίνει το αντίστοιχο με την Αριστερά».

Η φράση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Γιώργου Καραμέρου και ο διάλογος που ακολούθησε είχε ένταση και προσωπικές αιχμές.

Ο διάλογος Δουδωνή – Καραμέρου

ΓΚ: Ο κ. Δουδωνής είναι στη γραμμή Δρυμιώτη.

ΠΔ: Ποιον Δρυμιώτη τώρα; Δεν θα λες σε ποιανού γραμμή είναι ο καθένας.

ΓΚ: Εγώ δεν σε διέκοψα, είσαι στη δεξιά πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ.

ΠΔ: Ναι, κι εσύ είσαι στην αριστερή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα κάνετε προσωπικούς χαρακτηρισμούς.

ΓΚ: Προσπαθείς με το δεξί πόδι να πατήσεις ντεμπραγιάζ, για αυτό δεν κάνετε τίποτα. Δεν θα λες τώρα τι είναι οι δεξιοί και τι οι αριστεροί.

ΠΔ: Είπα κανένα ψέμα; Ντροπή σου να το λες αυτό! Η γραμμή Δρυμιώτη υποτίθεται ήταν “το να είσαι αριστερός σημαίνει να μην είσαι Έλληνας”.

ΓΚ: Ψύχραιμα, μην ταράζεστε.

ΠΔ: Εγώ είπα κάτι άλλο και το είπα ως κεντροαριστερός.

ΓΚ: Εγώ προέρχομαι κοινωνικά από αυτόν τον χώρο.

ΠΔ: Ναι και μετά προδίδοντάς τον.

ΓΚ: Προδίδοντάς τον;

Προηγούμενη σύγκρουση με τη Σδούκου

Λίγο νωρίτερα, είχε προηγηθεί αντιπαράθεση του Γιώργου Καραμέρου με την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου, με αφορμή την αναφορά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στις «κεντροαριστερές καταβολές» της.

Γ. Καραμέρος: «Κυρία Σδούκου, προέρχεστε από την Κεντροαριστερά, αφήστε να μιλήσουμε εμείς που μείναμε εδώ».

Α. Σδούκου: «Εγώ; Σας προκαλώ, κ. Καραμέρο. Εμένα δεν θα με σπιλώνετε! Υπηρετώ τη Νέα Δημοκρατία από τα 20 μου χρόνια και θα μου πείτε ότι είμαι από την Κεντροαριστερά;»

Γ. Καραμέρος: «Ως αντιπεριφερειάρχης Αττικής ήμουν κι εγώ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Με τον κ. Λαφαζάνη δεν ήσασταν στο γραφείο του;»

Α. Σδούκου: «Μπορείτε να καταλάβετε πως είναι άλλο πράγμα ο υπάλληλος σε ένα υπουργείο; Έχω δουλέψει με πολλές πολιτικές ηγεσίες. Τι σημαίνει αυτό, ότι αλλάζουν τα κοινωνικά φρονήματα;»

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με εκατέρωθεν αιχμές που συνέχισαν να σχολιάζονται και μετά το τέλος της εκπομπής.

