Σίδνεϊ: Πέθανε το 12χρονο αγόρι που δαγκώθηκε από καρχαρία – Συγκλονισμένη η Νέα Νότια Ουαλία

Τραγική κατάληξη είχε η επίθεση καρχαρία στο λιμάνι του Σίδνεϊ, με το 12χρονο αγόρι να χάνει τη μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο. Το περιστατικό είναι ένα από τα τέσσερα που καταγράφηκαν μέσα σε 48 ώρες.

24 Ιαν. 2026 11:12
Pelop News

Τραγική κατάληξη είχε η επίθεση καρχαρία στο λιμάνι του Σίδνεϊ, καθώς το 12χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά την περασμένη εβδομάδα υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Ο Νίκο Άντιτς είχε δεχτεί επίθεση στις 18 Ιανουαρίου, όταν πηδούσε από τα βράχια μαζί με φίλους του. Οι αρχές εκτιμούν ότι η επίθεση προήλθε από ταυροκαρχαρία.

Σε ανακοίνωσή τους, οι γονείς του, Λορένα και Χουάν Άντιτς, επιβεβαίωσαν τον θάνατό του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους προς τους διασώστες και το προσωπικό του Νοσοκομείου Παίδων του Σίδνεϊ, αλλά και προς την τοπική κοινότητα για τη στήριξη και τα μηνύματα συμπαράστασης.

Συγκλονισμένοι φίλοι και αρχές

Φίλος του παιδιού ανέφερε ότι ο Νίκο «δεν τα παράτησε ούτε για ένα δευτερόλεπτο», ενώ ο Αστυνομικός Διευθυντής της Νέας Νότιας Ουαλίας, Τζόζεφ ΜακΝάλτι, επαίνεσε τη γενναιότητα των φίλων του που προσπάθησαν να τον βοηθήσουν, χαρακτηρίζοντας τις στιγμές «εξαιρετικά δύσκολες».

Σειρά επιθέσεων σε 48 ώρες

Το περιστατικό εντάσσεται σε μια σειρά τεσσάρων επιθέσεων καρχαριών που καταγράφηκαν μέσα σε δύο ημέρες στη Νέα Νότια Ουαλία, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης σε 27χρονο σέρφερ στην παραλία Μάνλι.

Οι γονείς του 12χρονου ζήτησαν σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ευχαριστώντας παράλληλα όσους στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας.

