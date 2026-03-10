Σιίτες – Σουνίτες: Η μια διαφορά

Ο Ανδρέας Χριστόπουλος αρθρογραφεί στην «Π»

Σιίτες - Σουνίτες: Η μια διαφορά
10 Μαρ. 2026 19:00
Pelop News

Ο θρησκευτικός φανατισμός κρύβεται πίσω από τον Μεσαίωνα που βιώνει ένα μέρος του Ισλάμ. Ωστόσο είναι ενδιαφέρον να κατανοήσει κανείς, τι χωρίζει τους Σιίτες από τους Σουνίτες αν και ασπάζονται από κοινού τις βασικές αρχές της θρησκείας τους.

Ο μουσουλμανικός πληθυσμός υπολογίζεται στα 2 δισεκατομμύρια παγκοσμίως.

ΟΙ ΣΙΙΤΕΣ είναι περίπου 200 εκατομμύρια. Οι περισσότεροι είναι στο Ιράν και στο Ιράκ. Θεωρούν ότι οι Ιμάμηδες είναι απευθείας νόμιμοι διάδοχοι και εκπρόσωποι του Μωάμεθ προερχόμενοι από την ίδια την οικογένειά του. Εχουν δε και θεϊκές ικανότητες.

ΟΙ ΣΟΥΝΙΤΕΣ που είναι 1,8 δισ. θεωρούν ότι οι Ιμάμηδες είναι κάποιοι ευσεβείς και ικανοί πιστοί. Στη Μέση Ανατολή κυριαρχούν στη Σαουδική Αραβία.

Μοιάζει αδιανόητο, αλλά συμβαίνει: Αυτή η μικρή διαφορά (θεόσταλτοι ή ανθρώπινοι εκπρόσωποι του Μωάμεθ) είναι αρκετή για να συγκρούονται.

Αυτή η θρησκευτική αντιπαλότητα Ιράν – Σαουδικής Αραβίας έχει εξελιχθεί σε σύγκρουση δια αντιπροσώπων για τον έλεγχο της περιοχής. Το Ιράν ενισχύει Σιίτες όπως τους Χούθι (Υεμένη), Χαμάς (Παλαιστίνη), Χεζμπολάχ (Λίβανο), καθεστώς Ασαντ (Συρία). Το Ιράν δηλώνει προστάτης όλων των Σιιτών.

Η Σαουδική Αραβία δηλώνει εκπρόσωπος του ορθόδοξου Ισλάμ και ενισχύει όλους τους αντιπάλους των ομάδων που εξοπλίζει το Ιράν. (Αυτός είναι και ένας λόγος που έχει καλή σχέση με το Ισραήλ).

Ωστόσο, ας μην είμαστε αφελείς. Οπως στον χριστιανικό Μεσαίωνα, έτσι και σε αυτόν του Ισλάμ, πίσω από την ισχυρή συντήρηση της θρησκείας (που σίγουρα έχει φανατικούς πιστούς και ψηλά), υπάρχει η απληστία του κέρδους και της χλιδάτης ζωής.

Οι ηγέτες των Σιιτών και των Σουνιτων ζουν ζωή χαρισάμενη, κατακλέβοντας τον κοινό πλούτο των χωρών τους, επενδύοντας στην… «άπιστη» Δύση, στέλνοντας τα παιδιά τους σε ξένα πανεπιστήμια, αγοράζοντας ακόμη και ποδοσφαιρικές ομάδες της Ευρώπης κ.ο.κ.

Στο τέλος, όλα γίνονται με βάση την ανθρώπινη απληστία. Η θρησκεία είναι το μέσον. Οπως γινόταν και στον χριστιανικό Μεσαίωνα. Ισχύς και χρήμα είναι η επιδίωξη, με τον λαό να τον βάζεις «κάπου να πιστεύει».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:29 Ο Προμηθέας 2014 νίκησε τον ΝΟ Σαρωνίδας
20:20 Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε για πρώτη φορά δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ
20:11 Ραγδαίες εξελίξεις: Συνελήφθησαν οι μαθητές που έφτιαξαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν σε αυλή σχολείου
20:00 Το 3λεπτο workout της Αν Χάθαγουεϊ που γίνεται εύκολα και στο σπίτι
19:50 «Η κοπέλα τρελάθηκε με την παραπομπή της στην υγειονομική επιτροπή», εισαγγελική έρευνα και ΕΔΕ για τον θάνατο της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη
19:39 Καιρός: Άνοιξη και 19 βαθμούς η θερμοκρασία
19:28 Κάτω από τα 90 δολάρια το πετρέλαιο, στην Ελλάδα θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων με την ταχύτητα που ανέβηκαν;
19:17 Η λίστα Forbes για το 2026 και που βρίσκονται οι Έλληνες δισεκατομμυριούχοι
19:07 «Η εθνική γυναικών δεν βγάζει ποτέ το χιτζάμπ. «Πάντα εκεί ήταν security», συγκλονιστική μαρτυρία από την Ελληνίδα προπονήτρια του Ιράν, Ελένη Καπογιάννη
19:00 Σιίτες – Σουνίτες: Η μια διαφορά
18:55 Στο ιταλικό Δημόσιο σπάνιο έργο του Καραβάτζο μετά από συμφωνία 30 εκατ. ευρώ
18:55 Ερντογάν σε Ζελένσκι: Η Τουρκία έτοιμη να φιλοξενήσει νέο γύρο συνομιλιών για την Ουκρανία
18:53 Ο λόγος που διακόπηκε η Δίκη για τα Τέμπη, πότε θα συνεχιστεί
18:42 Ξέσπασε το Χρηματιστήριο Αθηνών με άλμα 3,62% και κέρδη 5 δισ. ευρώ
18:37 Βανς ή Ρούμπιο; Το παρασκήνιο της διαδοχής που απασχολεί τον Τραμπ
18:34 Ελληνικά τρόφιμα: Ο μοναδικός κλάδος με αύξηση στις εξαγωγές τον Ιανουάριο
18:32 Γιορτή σήμερα στον Σταθμό Καλαβρύτων για τα 130 χρόνια του Οδοντωτού – Το μήνυμα και η διεκδίκηση
18:31 Σούλι Κορινθίας και Αιγές Αχαΐας: Υπό μερικό έλεγχο οι φωτιές
18:30 Αόρατη αλλά επίμονη: Η ημικρανία παραμένει χωρίς διάγνωση για πολλές Ελληνίδες
18:22 Νέες Τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Έξι παραβιάσεις και τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ