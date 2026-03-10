Σιίτες – Σουνίτες: Η μια διαφορά

Ο θρησκευτικός φανατισμός κρύβεται πίσω από τον Μεσαίωνα που βιώνει ένα μέρος του Ισλάμ. Ωστόσο είναι ενδιαφέρον να κατανοήσει κανείς, τι χωρίζει τους Σιίτες από τους Σουνίτες αν και ασπάζονται από κοινού τις βασικές αρχές της θρησκείας τους.

Ο μουσουλμανικός πληθυσμός υπολογίζεται στα 2 δισεκατομμύρια παγκοσμίως.

ΟΙ ΣΙΙΤΕΣ είναι περίπου 200 εκατομμύρια. Οι περισσότεροι είναι στο Ιράν και στο Ιράκ. Θεωρούν ότι οι Ιμάμηδες είναι απευθείας νόμιμοι διάδοχοι και εκπρόσωποι του Μωάμεθ προερχόμενοι από την ίδια την οικογένειά του. Εχουν δε και θεϊκές ικανότητες.

ΟΙ ΣΟΥΝΙΤΕΣ που είναι 1,8 δισ. θεωρούν ότι οι Ιμάμηδες είναι κάποιοι ευσεβείς και ικανοί πιστοί. Στη Μέση Ανατολή κυριαρχούν στη Σαουδική Αραβία.

Μοιάζει αδιανόητο, αλλά συμβαίνει: Αυτή η μικρή διαφορά (θεόσταλτοι ή ανθρώπινοι εκπρόσωποι του Μωάμεθ) είναι αρκετή για να συγκρούονται.

Αυτή η θρησκευτική αντιπαλότητα Ιράν – Σαουδικής Αραβίας έχει εξελιχθεί σε σύγκρουση δια αντιπροσώπων για τον έλεγχο της περιοχής. Το Ιράν ενισχύει Σιίτες όπως τους Χούθι (Υεμένη), Χαμάς (Παλαιστίνη), Χεζμπολάχ (Λίβανο), καθεστώς Ασαντ (Συρία). Το Ιράν δηλώνει προστάτης όλων των Σιιτών.

Η Σαουδική Αραβία δηλώνει εκπρόσωπος του ορθόδοξου Ισλάμ και ενισχύει όλους τους αντιπάλους των ομάδων που εξοπλίζει το Ιράν. (Αυτός είναι και ένας λόγος που έχει καλή σχέση με το Ισραήλ).

Ωστόσο, ας μην είμαστε αφελείς. Οπως στον χριστιανικό Μεσαίωνα, έτσι και σε αυτόν του Ισλάμ, πίσω από την ισχυρή συντήρηση της θρησκείας (που σίγουρα έχει φανατικούς πιστούς και ψηλά), υπάρχει η απληστία του κέρδους και της χλιδάτης ζωής.

Οι ηγέτες των Σιιτών και των Σουνιτων ζουν ζωή χαρισάμενη, κατακλέβοντας τον κοινό πλούτο των χωρών τους, επενδύοντας στην… «άπιστη» Δύση, στέλνοντας τα παιδιά τους σε ξένα πανεπιστήμια, αγοράζοντας ακόμη και ποδοσφαιρικές ομάδες της Ευρώπης κ.ο.κ.

Στο τέλος, όλα γίνονται με βάση την ανθρώπινη απληστία. Η θρησκεία είναι το μέσον. Οπως γινόταν και στον χριστιανικό Μεσαίωνα. Ισχύς και χρήμα είναι η επιδίωξη, με τον λαό να τον βάζεις «κάπου να πιστεύει».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



