Σικάγο: Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας από το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω τους

Tρεις άνδρες σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε σοβαρά από την σφοδρή επίθεση από αυτοκίνητο στο Σικάγο.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής (τοπική ώρα, απόγευμα στην Ελλάδα) έξω από γκέι κλαμπ, μετά το κλείσιμο.

Σικάγο: Στον «αέρα» πεζοί από αυτοκίνητο που έπεσε πάνω τους!- ΒΙΝΤΕΟ

Warning: Graphic video.

3 dead, 1 injured after a driver appears to intentionally strike a group of men in the street near 71st and Jeffery in #Chicago around 5 a.m. Sunday. Offender remains at large. pic.twitter.com/wa2ZNFW1FB

— CWBChicago (@CWBChicago) August 14, 2022