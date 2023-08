Σιλβέστερ Σταλόνε: Το ντοκιμαντέρ για την ζωή του με τίτλο «Sly»

Από το σύμπαν του John Wick κυκλοφόρησαν τα πρώτα πλάνα από την μίνι σειρά «The Continental» – Η συμμετοχή του Μελ Γκίμπσον

Αυτό είναι το επίσημο τρέιλερ της μίνι σειράς τριών επεισοδίων με τίτλο «The Continental: From the World of John Wick».