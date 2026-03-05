Σημάδια κόπωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Τράπεζες και διυλιστήρια «σέρνουν» την άνοδο

Ο Γενικός Δείκτης κλείνει με ήπια άνοδο, παρά το +2% στα υψηλά ημέρας, ενώ διεθνείς αγορές παραμένουν μεταβλητές λόγω Μέσης Ανατολής

05 Μαρ. 2026 18:24


Το ελληνικό χρηματιστήριο εμφάνισε σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, σημάδια κόπωσης, καθώς ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με ήπια άνοδο +0,51% στις 2.171,87 μονάδες, μακριά από τα υψηλά ημέρας που ξεπερνούσαν το +2%. Η έντονη νευρικότητα στο ταμπλό αποδίδεται στο πρόσφατο ράλι +4,16% της Τετάρτης και στις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Το εύρος διακύμανσης του ΓΔ διαμορφώθηκε σε 58 μονάδες, με χαμηλό ημέρας στις 2.155,06 και υψηλό στις 2.213,68 μονάδες. Στο 2026, η απόδοση του ΧΑ ανέρχεται σε +2,19%. Σημαντική ώθηση έδωσαν οι τραπεζικές μετοχές, κλείνοντας πάνω από +1%, με την Alpha Bank και την Πειραιώς να ξεχωρίζουν.

Μετοχές υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης

  • Motor Oil: +3,03% στα 35,42 ευρώ

  • HELLENiQ ENERGY: +1,75% στα 8,7 ευρώ

  • Aktor: +1,34% στα 10,56 ευρώ
    Αντίθετα, σημαντικές απώλειες κατέγραψαν η Cenergy (-3,13%), η Σαράντης (-2,46%) και η Aegean (-2,12%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ξεχώρισαν τα ράλι του ΟΛΠ (+4,62%) και της Bally’s Intralot (+4,37%), ενώ η Quest υποχώρησε -2,89%.

Επιχειρηματικές εξελίξεις

Στο επίκεντρο βρέθηκε η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία παρουσίασε το business plan 2026-2030 στη Capital Markets Day στο Λονδίνο, με στόχο τον υπερδιπλασιασμό μερίσματος έως το 2030 και νέες εξαγορές, κυρίως την Εθνική Ασφαλιστική. Παράλληλα, ΔΕΗ και Metlen ανακοίνωσαν συνεργασία για έργα αποθήκευσης 1.500 MW σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία, ενώ η Titan ολοκλήρωσε εξαγορά της Traçim Cement και συμμετοχή σε φωτοβολταϊκό έργο 100 MW.

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε εξαγορά μονάδας LSAW στην Βρετανία και πρότεινε μέρισμα 0,26 ευρώ ανά μετοχή για το 2025 (+86%). Στην CrediaBank αναμένονται σήμερα τα αποτελέσματα χρήσης.

Διεθνές περιβάλλον

Μεταβλητότητα επικρατεί και στις διεθνείς αγορές: ο Dow Jones υποχωρεί -1,1%, ο S&P 500 -0,3% και ο Nasdaq -0,1%, ενώ ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται στο -0,5%. Στις ασιατικές αγορές, ο δείκτης Kospi κατέγραψε άλμα +9,6%, μετά την ισχυρή πτώση χθες. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις γεωπολιτικές εντάσεις να επηρεάζουν σημαντικά τα χρηματιστήρια.

Η σημερινή συνεδρίαση καταδεικνύει ότι η ελληνική αγορά παραμένει ευάλωτη σε διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τόσο στις τράπεζες όσο και στις εταιρείες ενέργειας και υποδομών.

