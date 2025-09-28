Σημαντικά συμπεράσματα και 6η θέση για τον ΝΟΠ στο τουρνουά του ΣΕΔΥ

Θετικά και αρνητικά έδειξαν οι τελευταίες φιλικές μάχες του ΝΟΠ πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος με την πατρινή ομάδα να έχει απολογισμό 3 ήττες, μια νίκη και μια ισοπαλία στο τουρνουά του ΣΕΔΥ και έτσι τερμάτισε στην 6η θέση.

Το σύνολο του Λεμπέση έχοντας και απουσίες έχασε από τον ΠΑΟΚ με 20-9 και με 26-3 από την ισχυρή Βουλιαγμένη, ωστόσο ήρθε ισόπαλο 15-15 με τα Χανιά. Εναντίον των Χανιών έγινε μεγάλη μάχη αλλά τελικά δεν προέκυψε νικητής.

Τα 8λεπτα: 4-3, 4-4, 4-4, 3-4.

ΝΟΠ (Λεμπέσης): Μπιόκανιν 3, Παπαδημητρίου 3, Ανδρικόπουλος 3, Σταμέλος 2, Κανελλόπουλος 1, Γ. Σιαμάς 1, Νικολόπουλος 1, Κρεμανταλάς 1.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παίξει χθες το πρωί με τη Χίο την οποία νίκησε με 20-18 δείχνοντας πολύ καλά στοιχεία.

Τα 8λεπτα: 5-7, 3-6, 3-6, 7-1.

ΝΟΠ (Λεμπέσης): Παπαδημητρίου 5, Παπαχριστόπουλος 3, Λαμπάτος 3, Ανδρικόπουλος 2, Μπιοκάνιν 2, Σιαμάς 1, Παράσχος 1, Σταμέλος 1, Αντίοχος 1 και Κανελλόπουλος 1.

Στο απογευματινό αγώνα με την Γλυφάδα, η πατρινή ομάδα ηττήθηκε με 19-10 με τον Λεμπεση να δίνει πολύ χρόνο συμμετοχής στους νεαρούς για να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται.

Είναι ενδεικτικό ότι στον αγώνα με τη Γλυφάδα, ο Λεμπέσης έδωσε χρόνο συμμετοχής και στους «βενιαμίν» του ρόστερ, στους Τουντόπουλο και Ζαφείρη που είναι γεννημένοι το 2010.

Τα 8λεπτα: 1-4,2-6, 4-4,3-4.

ΝΟΠ (Λεμπέσης): Παπαχριστόπουλος 2, Κανελλόπουλος 1, Π., Σιαμάς 2,Ανδρικόπουλος 2, Νικολόπουλος 1, Κρεμανταλάς.

