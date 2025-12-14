Σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων με το νέο μισθολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις

Σημαντικές βελτιώσεις στις αποδοχές του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων φέρνει το νέο μισθολόγιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αποδεικνύοντας –όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές– έμπρακτα το ενδιαφέρον της πολιτείας για το ανθρώπινο δυναμικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το νέο μισθολόγιο προβλέπει υψηλότερους μισθούς για το σύνολο των στελεχών, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένες συντάξεις και εφάπαξ, αλλά και δικαιότερη αμοιβή για όσους υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους υπαξιωματικούς, οι οποίοι –χωρίς καμία εξαίρεση– θα λαμβάνουν αυξημένες αποδοχές σε σχέση με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς, ανεξαρτήτως βαθμολογικής εξέλιξης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί υπαξιωματικός που υπηρετεί σε φρεγάτα, ο οποίος από καθαρές αποδοχές 901 ευρώ τον Μάιο του 2024, θα φτάσει να λαμβάνει 1.512 ευρώ τον Ιανουάριο του 2026, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 67,8%.

Παραδείγματα αυξήσεων αποδοχών

Το νέο μισθολόγιο περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ με τίτλο «Χάρτης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», η δημόσια διαβούλευση του οποίου έχει ολοκληρωθεί, ενώ αναμένεται σύντομα η κατάθεσή του στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση.

Πηγές του υπουργείου παραθέτουν ενδεικτικά παραδείγματα αυξήσεων, με την επισήμανση ότι αφορούν ετήσιες μεικτές αποδοχές, για άγαμους χωρίς τέκνα και χωρίς επιδόματα κινδύνου ή Στόλου.

Ανθυπασπιστής από ΑΣΣΥ, που αποφοίτησε το 2009, με το ισχύον μισθολόγιο θα λάμβανε το 2026 αποδοχές ύψους 21.140 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο, το ποσό ανέρχεται σε 24.209 ευρώ, δηλαδή περισσότερα από όσα θα λάμβανε μετά από τέσσερα επιπλέον έτη στο υφιστάμενο καθεστώς. Με τη συμπλήρωση 35ετίας, το συνολικό όφελος φτάνει τα 101.746 ευρώ.

Αντίστοιχα, λοχαγός από ΑΣΣΥ, απόφοιτος του 1999, θα λάβει το 2026 αποδοχές 32.499 ευρώ, έναντι 28.740 ευρώ με το ισχύον μισθολόγιο. Το 2031, αν και θα παραμείνει στον ίδιο βαθμό, θα λαμβάνει 38.997 ευρώ, καθώς η μισθολογική εξέλιξη αποσυνδέεται από τη διοικητική, τουλάχιστον για τη μεταβατική περίοδο. Το συνολικό όφελος 35ετίας ανέρχεται σε 46.015 ευρώ.

Τέλος, λοχίας που αποφοίτησε το 2025 θα λάβει το 2026 αποδοχές 16.800 ευρώ, έναντι 14.040 ευρώ με το ισχύον μισθολόγιο, ενώ έως το 2046 θα έχει εισπράξει συνολικά 56.765 ευρώ περισσότερα.

Αναδρομική εφαρμογή

Σημειώνεται ότι οι αποδοχές με το νέο μισθολόγιο θα καταβληθούν μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου από τη Βουλή, με αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2025.

Όπως είχε δηλώσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου, πρόκειται για ένα εκτενές θεσμικό πλαίσιο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νέο βαθμολόγιο, νέο μισθολόγιο, νέο σύστημα υπηρεσιακής σταδιοδρομίας, νέο πλαίσιο εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για τη θητεία, την εφεδρεία και τη μέριμνα προσωπικού.

