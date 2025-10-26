Σημαντικές αλλαγές στις συναλλαγές από τον Νοέμβριο – Υποχρεωτικά POS – IRIS και πρόστιμα

Από την 1η Νοεμβρίου 2025, καμία επιχείρηση στην Ελλάδα δεν θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς POS ή IRIS. Το νέο πλαίσιο, που θεσπίζεται στο πλαίσιο του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, επιβάλλει σε όλους τους επαγγελματίες να δέχονται πληρωμές μέσω POS ή QR κωδικού, τον οποίο ο πελάτης θα σαρώνει μέσα από την εφαρμογή της τράπεζάς του.

Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, με μηδενική ή ελάχιστη προμήθεια, ενώ η ΑΑΔΕ θα ελέγχει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με το νέο καθεστώς.

Νέα όρια και προμήθειες στις συναλλαγές μέσω IRIS

500 €/ημέρα για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P)

500 €/ημέρα για πληρωμές από ιδιώτες σε επαγγελματίες (IRIS P2B)

1.000 €/ημέρα συνολικό όριο

Οι μεταφορές P2P παραμένουν εντελώς δωρεάν, ενώ για τις P2B προβλέπεται χαμηλή προμήθεια, η οποία επιβαρύνει μόνο τον επαγγελματία.

POS συνδεδεμένο με ΑΑΔΕ – Τέλος στις απευθείας μεταφορές

Η νέα υποχρέωση προβλέπει ότι όλες οι πληρωμές μέσω IRIS ή mobile banking πρέπει να διενεργούνται αποκλειστικά μέσω POS συνδεδεμένου με φορολογικό μηχανισμό ή απευθείας με τα συστήματα της ΑΑΔΕ.

Κάθε άλλη μορφή πληρωμής –όπως οι απευθείας μεταφορές σε IBAN χωρίς απόδειξη– θεωρείται παράνομη και θα επιφέρει αυστηρές κυρώσεις.

Το μέτρο αφορά ιδιαίτερα λιανεμπόρους, καταστήματα εστίασης και ελεύθερους επαγγελματίες που μέχρι σήμερα δέχονταν μη καταγεγραμμένες πληρωμές.

Βαριά πρόστιμα για τους παραβάτες

10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία

20.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία

Τα πρόστιμα μειώνονται στο μισό για όσους δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς έως 500 κατοίκους ή σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, εκτός αν πρόκειται για τουριστικές περιοχές.

IRIS σε τρεις φάσεις – Το χρονοδιάγραμμα της νέας εποχής

Νοέμβριος 2025: Πληρωμές χωρίς όριο ποσού, τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στα ηλεκτρονικά.

Ιανουάριος 2026: Νέα όρια – 1.000 €/ημέρα και 5.000 €/μήνα για ιδιώτες, έως 31.000 €/μήνα για επαγγελματίες.

Μέσα 2026: Επέκταση στο εξωτερικό, μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου EuroPA, ξεκινώντας από Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σκανδιναβία και Πολωνία.

Τι είναι το IRIS και πώς λειτουργεί

Η υπηρεσία IRIS Payments της ΔΙΑΣ Α.Ε., σε συνεργασία με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική, Eurobank, Alpha Bank) και το Viva Wallet, επιτρέπει άμεσες πληρωμές όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, μέσα από το ευρωπαϊκό σύστημα TIPS (TARGET Instant Payment Settlement).

Οι συναλλαγές ολοκληρώνονται σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα, με άμεση πίστωση και ενημέρωση και των δύο μερών.

Οι τρεις μορφές υπηρεσιών IRIS

IRIS P2P: Μεταφορές μεταξύ ιδιωτών έως 500 €/ημέρα, χωρίς καμία χρέωση.

IRIS P2B: Πληρωμές από ιδιώτες σε επαγγελματίες, με χαμηλή προμήθεια και χωρίς επιβάρυνση για τον πελάτη.

IRIS Commerce: Πληρωμές σε e-shops χωρίς κοινοποίηση τραπεζικών στοιχείων και χωρίς όριο ποσού.

Πώς γίνεται η πληρωμή

Ο καταναλωτής:

Επιλέγει IRIS Payments στο κατάστημα ή στο e-shop.

Σκανάρει τον QR κωδικό ή επιλέγει την τράπεζά του.

Επιβεβαιώνει με PIN ή βιομετρικά στοιχεία.

Η πληρωμή ολοκληρώνεται άμεσα και εμφανίζεται αυτόματα στο σύστημα του εμπόρου.

Πλεονεκτήματα για επιχειρήσεις και καταναλωτές

Άμεση επιβεβαίωση και ταχύτητα συναλλαγής

Ασφάλεια και διαφάνεια

Ελάχιστες προμήθειες και μηδενικός χρόνος αναμονή

Αυτόματη ενημέρωση των λογιστικών συστημάτων

Το IRIS φιλοδοξεί να εξελιχθεί στο «ευρωπαϊκό PIX», δηλαδή σε ένα ενιαίο, ανέπαφο και πλήρως διαφανές σύστημα πληρωμών, που θα φέρει την Ελλάδα και την Ευρώπη στη νέα εποχή των ψηφιακών συναλλαγών χωρίς μετρητά.

