Σημαντικές διακρίσεις για τα Τμήματα Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Στην παγκόσμια θεματική κατάταξη Shanghai Ranking, το Πανεπιστήμιο Πατρών εμφανίζεται στην 1η θέση στην Ελλάδα στα αντικείμενα «Mechanical Engineering», «Chemical Engineering» και «Environmental Science & Engineering».

Η παγκόσμια κατάταξη θεματικών πεδίων Shanghai (Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects) χρησιμοποιεί μία σειρά από αντικειμενικούς ακαδημαϊκούς δείκτες και δεδομένα για την αξιολόγηση και μέτρηση της απόδοσης των πανεπιστημίων σε θεματικούς τομείς.

Οι δείκτες ομαδοποιούνται σε πέντε κατηγορίες: Διδακτικό Προσωπικό Παγκόσμιας Κλάσης, Αποτελέσματα Παγκόσμιας Κλάσης, Έρευνα Υψηλής Ποιότητας, Απήχηση της Έρευνας και Διεθνείς Συνεργασίες.

Παράλληλα, στην κατάταξη EngiRank η οποία αποτελεί ένα νέο σύστημα θεματικής κατάταξης για ευρωπαϊκά Ιδρύματα που παρέχουν προγράμματα σπουδών Μηχανικής, το Πανεπιστήμιο Πατρών καταλαμβάνει την 50η θέση σε 239 ιδρύματα από 36 χώρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης σημειώνοντας ανοδική πορεία από την 55η το 2024 και την 63η το 2023.

Η κατάταξη EngiRank (Εuropean Ranking of Engineering Programmes) χρησιμοποιεί ειδικούς δείκτες για την Ευρώπη, όπως είναι η συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus+ και Horizon, κοινά ερευνητικά προγράμματα (European Research Council), πρωτοβουλίες ακαδημαϊκής συνεργασίας (University Alliances), κλπ.

Το ερευνητικό έργο αποτιμάται με στοιχεία από τις βάσεις Scopus/Scival (Elsevier), CORDIS, World Bank και PATSTAT (European Patent Office), ενώ το εκπαιδευτικό έργο με στοιχεία από το Accreditation Board for Engineering and Technology ή από κάποια άλλη αρχή που έχει πιστοποιηθεί από το European Network for Accreditation of Engineering Education.

Οι νέες αυτές διακρίσεις αποτελούν απτή απόδειξη και επιβράβευση του υψηλού επιστημονικού υπόβαθρου των μελών του Πανεπιστημίου Πατρών στα οποία αξίζουν για ακόμη μία φορά θερμά συγχαρητήρια! Σταθερή δέσμευση της Πρυτανικής Αρχής και όλων των συμμέτοχων στην προσπάθεια προώθησης της φήμης, της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του Ιδρύματος είναι ο σχεδιασμός πολιτικών, η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων και η υλοποίηση δράσεων οι οποίες να υποστηρίζουν και να αναδεικνύουν το ποιοτικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο της ακαδημαϊκής μας κοινότητας.

