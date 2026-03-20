Σημαντικές διακρίσεις μελών του ΣΔΥ Πατρών σε αγώνες δρόμου

20 Μαρ. 2026 11:34
Pelop News

Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία μελών -δρομέων του ΣΔΥ Πατρών   σε αγώνες δρόμου, βουνού και υπεραποστασης που διεξήχθησαν σε διάφορα μέρη της χώρας μας το τελευταίο 15μερο.

Τα μέλη της Πατρινής ομάδας έτρεξαν στη Μάνη, στην Αθήνα, στη Καλαμπάκα κ στη Δεσφίνα Φωκίδας εκπροσωπώντας τον σύλλογό του ΣΔΥΠ.

Αναλυτικά:

-Το Σάββατο 7 Μαρτίου διεξήχθη ο αγώνας υπεραποστασης 80χλμ. “6η Γύρα Μάνης” αφιερωμένος στα 200 χρόνια από την Μάχη του Δυρου κ στην Μανιάτισσα Μάνα. Πρόκειται για έναν πλήρη γύρο του μεσαίου ποδιού της Πελοποννήσου, της Ιστορικής κ Αγερωχης Μάνης ,με αφετηρία κ τερματισμό την Αρεόπολη, πρωτεύουσα της Μάνης.Το μέλος του συλλόγου μας ΣΟΥΛΕΛΕΣ Χάρης συμμετείχε επιτυχώς στον αγώνα τερματίζοντας τα 80χλμ. σε χρόνο 10ω38λ32δ, αξιέπαινος για την προσπάθειά του.

-Την Κυριακή 8 Μαρτίου διεξήχθη ο Ημιμαραθώνιος Αθήνας με πλήθος συμμετοχών δρομέων απ’ την Ελλάδα κ το εξωτερικό.

-Στον αγώνα των 21,1 χλμ. συμμετειχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου μας ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλης, Βουδούρης Κωνσταντίνος, ΓΚΟΛΩΝΗ Νικολίτσα, ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ Αθανασία, ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ Ευαγγελία, ΛΑΜΠΟΣ Κωνσταντίνος κ ΛΑΜΠΟΥ Μαρία.

Στον αγώνα των 5χλμ.συμμετειχαν επιτυχώς τα μέλη μας ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ Βασιλική κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δημήτρης.

-Την Κυριακή 15 Μαρτίου διεξήχθη με επιτυχία στη Δεσφίνα Φωκίδας ο 7ος Ορεινός Αγώνας Δρόμου με την επωνυμία “Φλόγα του Ησαΐα”Hard Trail.

Στη διαδρομή των 22,5 χλμ.το μέλος του συλλόγου μας ΒΑΡΔΙΚΟΣ Ιωάννης τερμάτισε σε χρόνο 3ω27λ35δ.

Στη διαδρομή των 12 χλμ. συμμετειχαν επιτυχώς τα μέλη μας ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ Θεόδωρος (1:19:37), ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος (1:24:18), ΔΗΜΗΤΡΙΟΓΛΟΥ Πολύδωρος (1:53:50).

-Την ίδια μέρα διεξήχθη με επιτυχία κ με μεγάλη συμμετοχή δρομέων απ’ όλη την Ελλάδα ο 17ος Ημιμαραθώνιος Καλαμπάκα -Τρικαλα “Θανάσης Σταμοπουλος”.Στον ημιμαραθώνιο δρόμο συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ ΤΣΙΛΙΠΑΝΗ Δέσποινα (1:48:19), ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος (1:54:08), ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πολυξένη (2:02:20), ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία (1:46:23), ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρθα (1:47:50).

-Το ΔΣ του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ με ανακοίνωση του συγχαίρει όλα τα ανωτέρω μέλη του -δρομεις που έλαβαν μέρος με επιτυχία στους αγώνες δρόμου, το τελευταίο 15μερο εκπροσωπώντας επάξια κ προβάλλοντας τον σύλλογο.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ