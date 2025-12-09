Σημαντικές παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου Αχαΐας, στη θεματική συζήτηση για τον σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ 2023–2027

Ο Δρ. Καραγιάννης τόνισε την ανάγκη ολιστικής και διατομεακής προσέγγισης, με συμμετοχή παραγωγικών, επιστημονικών και επιχειρηματικών δυνάμεων

Σημαντικές παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου Αχαΐας, στη θεματική συζήτηση για τον σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ 2023–2027
09 Δεκ. 2025 18:15
Pelop News

Στη θεματική συζήτηση για τον σχεδιασμό της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) που πραγματοποιήθηκε στο Αίγιο 26.11.25 , ο Δρ. Δημήτρης Καραγιάννης, Διευθυντής της ΑΧΕΠΑΝ και εκπρόσωπος του Επιμελ/ητηρίου Αχαΐας, παρουσίασε ουσιαστικές /παρεμβάσεις για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα και τη διασύνδεσή του με την τοπική οικονομία. Συνεχάρη τον κ. Αντιπεριφερειάρχη για την προδραστική πρωτοβουλία και την ενεργό συμμετοχή  όλων των φορέων στη διαμόρφωση της νέας προγραμματικής περιόδου.

Ο Δρ. Καραγιάννης τόνισε την ανάγκη ολιστικής και διατομεακής προσέγγισης, με συμμετοχή παραγωγικών, επιστημονικών και επιχειρηματικών δυνάμεων. Υπογράμμισε ότι η τεχνολογική αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής – μέσω «έξυπνων» εφαρμογών, ρομποτικών συστημάτων και ψηφιακών εργαλείων – είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση της λειψανδρίας εργατικού δυναμικού, την αύξηση της παραγωγικότητας και την προσαρμογή στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η εγκατάλειψη της υπαίθρου επηρεάζει τη βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος, υπενθυμίζοντας ότι ο τουρισμός συνεισφέρει 28–33,7% του ΑΕΠ, ενώ ο πρωτογενής τομέας μόλις 3,3–4,1%. Στόχος, όπως ανέφερε, πρέπει να είναι η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και η ουσιαστική του διασύνδεση με δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, όπως ο τουρισμός.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αξιοποίηση της παγκόσμιας αργυρής οικονομίας (ατόμων 60+) στο γενικότερο αναπτυξιακό  σχεδιασμό ως νέου πυλώνα περιφερειακής ανάπτυξης.

 

Το Επιμελητήριο Αχαΐας δηλώνει έτοιμο να συμβάλει ενεργά στον σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ.

