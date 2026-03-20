Σημαντική διάκριση του ΕΟΤ στα βραβεία της βρετανικής Ένωσης Ανεξάρτητων Tour Operators (AITO)

Το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Tourist Board Partner of the Year 2025» απέσπασε η Υπηρεσία ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας στις ετήσιες βραβεύσεις της Ένωσης Ανεξάρτητων Tour Operators AITO (Association of Independent Tour Operators) – The Specialist Travel Association της Μεγάλης Βρετανίας.

Οι κορυφαίες επιλογές σε όλες τις κατηγορίες προέκυψαν μετά από ψηφοφορία των μελών της AITO, ενώ η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 17 Μαρτίου 2026 με τη συμμετοχή 250 εκπροσώπων της Ένωσης, στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυση της AITO.

Το ελληνικό βραβείο παρέλαβε η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη, η οποία, μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Πρόκειται για μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για τον ΕΟΤ στο Λονδίνο και για ουσιαστική αναγνώριση από τη βρετανική τουριστική αγορά του έργου και της προσπάθειάς μας για την προβολή της Ελλάδας. Η συνεργασία με την AITO και τους niche tour operators είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ για την υλοποίηση της στρατηγικής του ΕΟΤ, με στόχο την προβολή της εναλλακτικής Ελλάδας και λιγότερο γνωστών προορισμών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μέσα από τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος με έμφαση στις εμπειρίες».

Οι νικητές των φετινών βραβείων της AITO στην τελετή απονομής. Από αριστερά, ο CEO της εταιρείας Evolution, Will Bidwell, η εκπρόσωπος του Οργανισμού Τουρισμού της Ελβετίας, Valeria Knup, ο διευθυντής Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας και επικεφαλής Δυτικής Ευρώπης για τον Οργανισμό Τουρισμού της Ελβετίας, Alexander Herrmann, η επικεφαλής του Τουριστικού Οργανισμού του Γιβραλτάρ στο Ηνωμένο Βασίλειο, Tracey Poggio, ο αναπληρωτής διευθυντής του Turespaña στο Ηνωμένο Βασίλειο, Pedro Medina Asensio, και η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη.



Στενή συνεργασία ΕΟΤ-ΑΙΤΟ

Αυτή είναι τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία η Υπηρεσία ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας διακρίνεται στα βραβεία της ΑΙΤΟ, γεγονός που επιβεβαιώνει την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών τα τελευταία χρόνια, καθώς ως ιδρυτικό μέλος της ΑΙΤΟ ο ΕΟΤ συμμετέχει ανελλιπώς στις εκδηλώσεις της, ενδυναμώνει διαρκώς το networking και τη συνεργασία με τα μέλη της και τους εξειδικευμένους T.Os και υποστηρίζει αδιάλειπτα το έργο της στα θέματα βιωσιμότητας με τη συμμετοχή της κας Σκαρβέλη στην Επιτροπή Βιωσιμότητας, ενώ το 2023 συνέβαλε αποφασιστικά στη διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου της στη Θεσσαλονίκη.

Στη φετινή ψηφοφορία, το χρυσό βραβείο κέρδισε ο Ισπανικός Οργανισμός Τουρισμού Turespaña, το αργυρό ο Οργανισμός Τουρισμού του Γιβραλτάρ, ενώ το δεύτερο χάλκινο βραβείο έλαβε ο Οργανισμός Τουρισμού της Ελβετίας.

