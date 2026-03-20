Σημαντική διάκριση του ΕΟΤ στα βραβεία της βρετανικής Ένωσης Ανεξάρτητων Tour Operators (AITO)

Οι κορυφαίες επιλογές σε όλες τις κατηγορίες προέκυψαν μετά από ψηφοφορία των μελών της AITO, ενώ η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 17 Μαρτίου 2026 με τη συμμετοχή 250 εκπροσώπων της Ένωσης, στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυση της AITO.

Σημαντική διάκριση του ΕΟΤ στα βραβεία της βρετανικής Ένωσης Ανεξάρτητων Tour Operators (AITO)
20 Μαρ. 2026 13:43
Pelop News

Το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία «Tourist Board Partner of the Year 2025» απέσπασε η Υπηρεσία ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας στις ετήσιες βραβεύσεις της Ένωσης Ανεξάρτητων Tour Operators AITO (Association of Independent Tour Operators) – The Specialist Travel Association  της Μεγάλης Βρετανίας.

Οι κορυφαίες επιλογές σε όλες τις κατηγορίες προέκυψαν μετά από ψηφοφορία των μελών της AITO, ενώ η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 17 Μαρτίου 2026 με τη συμμετοχή 250 εκπροσώπων της Ένωσης, στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυση της AITO.

Το ελληνικό βραβείο παρέλαβε η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη, η οποία, μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Πρόκειται για μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για τον ΕΟΤ στο Λονδίνο και για ουσιαστική αναγνώριση από τη βρετανική τουριστική αγορά του έργου και της προσπάθειάς μας για την προβολή της Ελλάδας. Η συνεργασία με την AITO και τους niche tour operators είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ για την υλοποίηση της στρατηγικής του ΕΟΤ, με στόχο την προβολή της εναλλακτικής Ελλάδας και λιγότερο γνωστών προορισμών, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μέσα από τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος με έμφαση στις εμπειρίες».

Σημαντική διάκριση του ΕΟΤ στα βραβεία της βρετανικής Ένωσης Ανεξάρτητων Tour Operators (AITO)
Οι νικητές των φετινών βραβείων της AITO στην τελετή απονομής. Από αριστερά, ο CEO της εταιρείας Evolution, Will Bidwell, η εκπρόσωπος του Οργανισμού Τουρισμού της Ελβετίας, Valeria Knup, ο διευθυντής Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας και επικεφαλής Δυτικής Ευρώπης για τον Οργανισμό Τουρισμού της Ελβετίας, Alexander Herrmann, η επικεφαλής του Τουριστικού Οργανισμού του Γιβραλτάρ στο Ηνωμένο Βασίλειο, Tracey Poggio, ο αναπληρωτής διευθυντής του Turespaña στο Ηνωμένο Βασίλειο, Pedro Medina Asensio, και  η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη.


Στενή συνεργασία ΕΟΤ-ΑΙΤΟ

 

Αυτή είναι τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία η Υπηρεσία ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας διακρίνεται στα βραβεία της ΑΙΤΟ, γεγονός που επιβεβαιώνει την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών τα τελευταία χρόνια, καθώς ως ιδρυτικό μέλος της ΑΙΤΟ ο ΕΟΤ συμμετέχει ανελλιπώς στις εκδηλώσεις της, ενδυναμώνει διαρκώς το networking και τη συνεργασία με τα μέλη της και τους εξειδικευμένους T.Os και υποστηρίζει αδιάλειπτα το έργο της στα θέματα βιωσιμότητας με τη συμμετοχή της κας Σκαρβέλη στην Επιτροπή Βιωσιμότητας, ενώ το 2023 συνέβαλε αποφασιστικά στη διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου της στη Θεσσαλονίκη.

Στη φετινή ψηφοφορία, το χρυσό βραβείο κέρδισε ο Ισπανικός Οργανισμός Τουρισμού Turespaña, το αργυρό ο Οργανισμός Τουρισμού του Γιβραλτάρ, ενώ το δεύτερο χάλκινο βραβείο έλαβε ο Οργανισμός Τουρισμού της Ελβετίας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Αιγιάλεια: Επετειακή διπλή προβολή ιστορικού ντοκιμαντέρ και ταινίας με δωρεάν είσοδο για το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης (1821)και τους πέντε Νεομάρτυρες
14:00 Μεσολόγγι: 200 Χρόνια Θυσίας – Επέτειος Ελευθερίας 1826–2026
13:52 Λαμία: 49χρονος βρέθηκε νεκρός σε παρκάκι της πόλης – Παραγγέλθηκε νεκροψία
13:49 Προμηθέας-Κολοσσός: Πλούσιες δράσεις στο «Τόφαλος» και προσφορά ενόψει Παναθηναϊκού
13:46 ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ.
13:43 Σημαντική διάκριση του ΕΟΤ στα βραβεία της βρετανικής Ένωσης Ανεξάρτητων Tour Operators (AITO)
13:40 Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2026 – Πόσες αιτήσεις ικανοποιήθηκαν
13:33 Πρώτη φωτογραφία μετά το χειρουργείο για τον δήμαρχο του Άη Στράτη – Αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του
13:17 Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης
13:06 Πόρτο Χέλι: Πράσινο και αμμουδιές
13:00 «Σωστό μέτρο, αλλά να τηρείται απ΄ όλους»: Πέντε επιχειρηματίες της Πάτρας μιλούν για τα νέα ψηφιακά μπλόκα σε αλκοόλ και καπνό για ανηλίκους
12:59 Οδοντωτός: «Δεν ανοίγει χωρίς γεωλογική μελέτη και υπογραφή ασφαλείας», ξεκαθαρίζει ο Κυρανάκης
12:56 Νέα Αριστερά σε τροχιά ρήξης: Προ των πυλών η παραίτηση Χαρίτση και τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό
12:55 ΠΑΕ Αρης: «Κανένα στέλεχος δεν εμπλέκεται στην δολοφονία του 20χρονου»
12:50 Τι αλλάζει σε καλλιτεχνική εκπαίδευση, σχολικές βιβλιοθήκες, IB και Τέμπη: Οι 25 ερωταπαντήσεις του υπουργείου Παιδείας για το νέο νομοσχέδιο
12:48 ΕΠΣΑ: Για μια ακόμα αγωνιστική διαιτητές εκτός Αχαϊας
12:45 Γκουτέρες: «Και οι δυο πλευρές του πολέμου έχουν κάνει εγκλήματα»
12:40 Ο Αττίκ επιστρέφει στην Πάτρα: Η μουσικοθεατρική παράσταση «Μια Ζωή Χειροκροτήματα» στο Επίκεντρο
12:38 Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Η METRO δίνει νέα ζωή σε χιλιάδες τόνους υλικών
12:33 «Κλεφτοπόλεμος» και «μπάλα στην εξέδρα»: Στα άκρα η σύγκρουση Μαρινάκη – Τσουκαλά για καύσιμα και ακρίβεια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
