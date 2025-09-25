Σημαντική προσθήκη για την ΕΑΠ με τη Λυκούδη

Σε μια σημαντική προσθήκη προχώρησε η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της ΕΑΠ η οποία απέκτησε την Εβίνα Λυκούδη που θα ενισχύσει την ομάδα στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικης.

Η ανακοίνωση: «Η Ένωση Αθλοπαιδιών Πατρών είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την μεταγραφή της Λυκούδη Εβίνας στην γυναικεία ομάδα του βόλεϊ.

Η Εβίνα προέρχεται από τις ακαδημίες του Α.Ο. Μαρκοπούλου. Φόρεσε τις φανέλες των Τραχώνων Αλίμου, των Αστεριών Αχαΐας, αλλά και της Ε.Α.Π. τη σεζόν 2020-2021. Αγωνίζεται στη θέση της ακραίας. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών και συνεχίζει τις σπουδές της ως φοιτήτρια Ψυχολογίας. Η Ε.Α.Π. την καλωσορίζει ξανά στην οικογένειά της και της εύχεται υγεία και επιτυχίες για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026».

