Σημαντικό δημοσιονομικό όφελος από την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 5,29 δισ. ευρώ

Η νέα πρόωρη αποπληρωμή δημόσιου χρέους, συνολικού ύψους 5,29 δισ. ευρώ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Δεκεμβρίου, αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στη χώρα. Η κίνηση εγκρίθηκε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), τα οποία αποδέχθηκαν το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για πρόωρη εξόφληση μέρους των δανείων της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (GLF) του 2010.

Με την εξόφληση του ποσού από φέτος –αντί από το 2031 και μετά– το ελληνικό Δημόσιο μειώνει το χρέος του γρηγορότερα, μειώνει την έκθεσή του σε κινδύνους μελλοντικής αύξησης επιτοκίων και αποφεύγει καταβολές ύψους 1,6 δισ. ευρώ που θα κατευθύνονταν σε τόκους την επόμενη δεκαπενταετία. Η εξοικονόμηση για τον Προϋπολογισμό υπολογίζεται με τα σημερινά δεδομένα σε περίπου 135–140 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ESM, Πιερ Γκραμενιά, η κίνηση αυτή στέλνει «θετικό μήνυμα στις αγορές», ενισχύοντας τις προοπτικές νέων αναβαθμίσεων της ελληνικής οικονομίας το 2026, μετά την πρόσφατη επαναφορά της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα.

Τι περιλαμβάνει η αποπληρωμή

Τα δάνεια GLF, συνολικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ, αποτέλεσαν την πρώτη δέσμη χρηματοδοτικής στήριξης προς την Ελλάδα το 2010 και είχαν συναφθεί διμερώς με 14 κράτη της Ευρωζώνης. Από αυτά, η Ελλάδα ετοιμάζεται να εξοφλήσει πρόωρα 5,29 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο ένα δέκατο των συνολικών GLF.

Χωρίς την πρόωρη εξόφληση, το συγκεκριμένο ποσό θα αποπληρωνόταν μεταξύ 2033 και 2041. Με τα επιτόκια των δανείων να κυμαίνονται σήμερα γύρω στο 2,3%–2,4%, η χώρα έχει ήδη καταβάλει πάνω από 1,8 δισ. ευρώ σε τόκους για τα συγκεκριμένα δάνεια από το 2010.

Μετά την εξόφληση, η Ελλάδα απαλλάσσεται πλήρως από τους τόκους που θα συσσωρεύονταν τα επόμενα 8 έως 16 χρόνια, οδηγώντας σε συνολική ελάφρυνση 1,6 δισ. ευρώ.

Μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου

Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια μιας σειράς πρόωρων αποπληρωμών που υλοποιεί η χώρα τα τελευταία χρόνια. Ήδη, μεταξύ 2022 και 2024 έχουν αποπληρωθεί πρόωρα ευρωπαϊκά δάνεια 15,9 δισ. ευρώ, ποσό που με τη νέα εξόφληση φτάνει τα 20,1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, έχουν προεξοφληθεί πλήρως και τα δάνεια του ΔΝΤ ύψους 7,9 δισ. ευρώ.

Συνολικά, από το 2022 έως το 2025 έχουν αποπληρωθεί ταχύτερα δάνεια 29 δισ. ευρώ, με εξοικονόμηση τόκων περίπου 3,5 δισ. ευρώ.

Γιατί δεν μπορούν τα ποσά να κατευθυνθούν σε παροχές

Η χρηματοδότηση της πρόωρης αποπληρωμής δεν επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό, καθώς προέρχεται από τον ειδικό λογαριασμό διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων, ο οποίος έχει συσταθεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Ο λογαριασμός αυτός αναμένεται να κλείσει το 2025 με διαθέσιμα άνω των 35 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τους κανόνες της Eurostat, οι πληρωμές χρέους θεωρούνται χρηματοοικονομικές συναλλαγές και δεν προσμετρώνται στο έλλειμμα ή στους δημοσιονομικούς στόχους. Αντιθέτως, οι δαπάνες για μισθούς, επιδόματα ή παροχές αποτελούν δημοσιονομικές κινήσεις που επηρεάζουν το πλεόνασμα και το έλλειμμα.

Όπως αναφέρουν στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η αξιοποίηση των διαθεσίμων για μείωση χρέους εξοικονομεί μελλοντικούς τόκους και δημιουργεί μεγαλύτερη ευχέρεια χρηματοδότησης πολιτικών στο μέλλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

