Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για το μεγάλο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, τι ώρα να είστε έτοιμοι

Ξεκινούν σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου στις 12:00 οι αιτήσεις για τα voucher 750 ευρώ, της ΔΥΠΑ, με τις 150 ώρες κατάρτισης.

Το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ έχει τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού».

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και θα ολοκληρωθούν με την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζομένους – μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας.

Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει 150 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων:

149 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης

ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης 1 ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς. Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, το οποίο ανέρχεται σε έως 750 ευρώ (μικτά).

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος NextGenerationEU».

​​Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών (δεν υπάρχει μέγιστο όριο ηλικίας)

(δεν υπάρχει μέγιστο όριο ηλικίας) Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Γυμνασίου (ή Δημοτικού μέχρι το 1980).

(ή Δημοτικού μέχρι το 1980). Να είναι Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα (μισθωτοί) ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κλάδου απασχόλησης.

(ΔΕΝ συμμετέχουν: οι άνεργοι, οι Δημόσιοι υπάλληλοι, οι Αυτοαπασχολούμενοι, οι Ελεύθεροι επαγγελματίες)

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα όσοι έχουν ολοκληρώσει από το 2022 έως σήμερα πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ψηφιακές & πράσινες δεξιότητες και δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού της δράσης 16913.



Τι πρέπει να γνωρίζετε για την αίτηση – Οδηγίες υποβολής

Η επιλογή γίνεται βάσει προτεραιότητας υποβολής της αίτησης (first come, first served). Η έγκαιρη και σωστή υποβολή της αίτησης είναι ο κρίσιμος παράγοντας για τη συμμετοχή σας. Ήδη παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον και αναμένεται οι θέσεις να εξαντληθούν γρήγορα! Μην περιμένετε την τελευταία στιγμή!

Συμπληρώστε τη ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για να λάβετε οδηγίες προετοιμασίας αίτησης και ορθής υποβολής.

Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



