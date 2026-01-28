Σήμερα η Ημερίδα για τον Patras half marathon

Η Hμερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, με ώρα έναρξης 18:30, στο My Way Hotel & Events στην Πάτρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

28 Ιαν. 2026 10:37
Pelop News

Οκτώ εβδομάδες πριν από έναν αγώνα δρόμου, οι περισσότεροι δρομείς βρίσκονται μπροστά σε κρίσιμα ερωτήματα:

Πώς προσαρμόζεται σωστά το προπονητικό πλάνο; Πότε αυξάνεται η ένταση και πότε μειώνεται ο όγκος; Ποιος είναι ο ρόλος της διατροφής και της αποκατάστασης; Πώς εντάσσεται η ενδυνάμωση χωρίς να επιβαρύνει τον οργανισμό;

Σε αυτά ακριβώς τα ερωτήματα έρχεται να δώσει απαντήσεις η ενημερωτική ημερίδα προετοιμασίας δρομέων που γίνεται σήμερα και  διοργανώνεται στο πλαίσιο του 4ου Διεθνούς Ημιμαραθωνίου Πάτρας, σε συνεργασία με το Runner Magazine.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

κατανοήσουν πώς δομείται σωστά ένα προπονητικό πλάνο για τις τελευταίες 8 εβδομάδες πριν τον αγώνα,

μάθουν πώς προσαρμόζεται η προπόνηση ανάλογα με το επίπεδο, την εμπειρία και τον στόχο κάθε δρομέα,

ενημερωθούν για τη σημασία της διατροφής και της αποκατάστασης όσο πλησιάζει η ημέρα του αγώνα,

αντιληφθούν τον ρόλο της ενδυνάμωσης στην πρόληψη τραυματισμών και στη βελτίωση της απόδοσης.

Στόχος είναι οι δρομείς να φύγουν από την ημερίδα με ξεκάθαρες απαντήσεις και ένα πλάνο που μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα, από την επόμενη κιόλας προπόνηση.

Η ημερίδα απευθύνεται τόσο σε δρομείς που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε αγώνα δρόμου, όσο και σε πιο έμπειρους αθλητές που επιδιώκουν να βελτιώσουν την επίδοσή τους και να φτάσουν στην εκκίνηση σωστά προετοιμασμένοι.

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης, απαιτείται δήλωση συμμετοχής στον σύνδεσμο: https://forms.gle/HKwxbAXtAwFGM4Ex8

