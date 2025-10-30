Σήμερα οι ανακοινώσεις για τη λειψυδρία, μέτρα και παρεμβάσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ

Σήμερα Πέμπτη 30/10/2025, η παρουσίαση του ολοκληρωμένου σχεδίου για τη διαχείριση των υδάτων της χώρας, για την αντιμετώπιση της  λειψυδρίας.

Σήμερα οι ανακοινώσεις για τη λειψυδρία, μέτρα και παρεμβάσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ
30 Οκτ. 2025 8:15
Pelop News

Εντός της ημέρας Πέμπτη 30/10/2025, αναμένονται οι ανακοινώσεις και η παρουσίαση του ολοκληρωμένου σχεδίου για τη διαχείριση των υδάτων της χώρας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πιεστικό πρόβλημα της λειψυδρίας, το οποίο απειλεί ιδιαίτερα τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στις 11 το πρωί, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη θα γίνει η παρουσίαση στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να πραγματοποιήσει ομιλία στο πλαίσιο του νέου εθνικού σχεδίου υδάτων, το οποίο θα εξειδικεύσουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης.

Σε πρώτη φάση το σχέδιο θα επικεντρωθεί στην Αττική, όπου τα αποθέματα νερού στους βασικούς ταμιευτήρες παρουσιάζουν ανησυχητική μείωση.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής διαχείρισης των υδάτων που θα καλύπτει τόσο την ύδρευση όσο και την άρδευση.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν γίνει δύο συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου όπου κλείδωσαν τα μέτρα και τα έργα που θα «τρέξουν» άμεσα. Σε πρώτο πλάνο είναι, λοιπόν, η Αττική όπου δρομολογείται παρέμβαση στο φράγμα των Κρεμαστών με εκτροπή νερού και τροφοδοσία του ταμιευτήρα του Ευήνου και του Μόρνου.

Στον σχετικό φάκελο υπάρχει και η μεγάλη μονάδα αφαλάτωσης που θα κατασκευάσει η ΕΥΔΑΠ τα επόμενα χρόνια, είτε στον Μαραθώνα, είτε στο Λαύριο είτε στα Άσπρα Σπίτια Θήβας. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται στα 2,5 δισ. ευρώ με χρήση και κοινοτικών κονδυλίων.

Λειψυδρία: Ιστορικό χαμηλό 15ετίας για τον Μόρνο

Ο βασικότερος τροφοδότης νερού στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, η Λίμνη του Μόρνου βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό 15ετίας.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ τα αποθέματα νερού έχουν καταρρεύσει στα 192,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, τιμή μειωμένη κατά 64% σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2024.

Την κρισιμότητα της κατάστασης επιβεβαιώνουν και τα επιστημονικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Δορυφορική ανάλυση που πραγματοποίησε η υπηρεσία Meteo.gr στις 9 Οκτωβρίου 2025 έδειξε ότι η έκταση της λίμνης έχει συρρικνωθεί στα 8.3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τιμή μειωμένη κατά 44% σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 2016-2024 (14.9 km²).

Η δραματική υποχώρηση της στάθμης αποκαλύπτει ένα απόκοσμο τοπίο, με το βυθισμένο χωριό Κάλλιο  να έχει αναδυθεί, θυμίζοντας εικόνες από την περίοδο της μεγάλης ξηρασίας στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

«Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δέκα ετών οι βροχές»

Τα γραφήματα του Αστεροσκοπείου είναι χαρακτηριστικά: το συνολικό ύψος βροχής στην περιοχή του Μόρνου από την αρχή του έτους παραμένει σταθερά κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2015-2024.

«Οι βροχοπτώσεις φέτος, από την αρχή του χρόνου, είναι σε επίπεδα από τα χαμηλότερα των τελευταίων δέκα ετών», έχει δηλώσει ο Κώστας Λαγουβάρδος. Εξίσου ανησυχητική ήταν και η εικόνα της χιονοκάλυψης τον περασμένο χειμώνα, η οποία κινήθηκε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο της περιόδου 2005-2024, στερώντας από τον ταμιευτήρα πολύ νερό.

Πληροφορίες: enikos.gr
